Honor Magic 8 Pro e MagicOS 10: c’è la data ufficiale

Ottobre è il vero mese dei top di gamma, vista la mole di lanci prevista per questi giorni. Ora si unisce anche Honor Magic 8 Pro, dopo le indiscrezioni delle scorse settimane: la casa cinese ha confermato in via ufficiale la data di presentazione (in patria), ormai vicinissima.

Honor Magic 8, Magic 8 Pro e MagicOS 10: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Honor

Il prossimo evento di Honor avrà luogo in Cina, il 15 ottobre: la data è in linea con i leak precedenti mentre l’azienda ha confermato anche cosa vedremo durante la presentazione. Oltre ad Honor Magic 8 e 8 Pro verrà svelata anche MagicOS 10, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand (su base Android 16).

Le novità continuano con MagicPad 5 Pro, il primo tablet al mondo con Snapdragon 8 Elite Gen 5, e MagicWatch 5 Pro. Quest’ultimo potrebbe trovare spazio da noi come Honor Watch 5 Pro, ma per ora è solo un’ipotesi. Infine saranno annunciati anche i nuovi auricolari true wireless Earbuds 4.

Per scoprire tutti i dettagli della serie Honor Magic 8 potete dare un’occhiata al nostro approfondimento, con tutti i leak e le conferme finora. Inoltre ecco la lista provvisoria degli smartphone che dovrebbero aggiornarsi a MagicOS 10.