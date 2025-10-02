Honor Magic 8 e 8 Pro: cosa cambierà tra i due flagship?

Il debutto dei nuovi chipset premium di Qualcomm e MediaTek è avvenuto a settembre, ma il mese dei top di gamma è questo. Nell’arco delle prossime settimane ci sarà una sfilza di eventi, con tutti i principali brand cinesi intenti ad annunciare le rispettive soluzioni di punta. Tra queste ci saranno anche Honor Magic 8 e 8 Pro ed ora un nuovo leak svela quali potrebbero essere le differenze tre i due dispositivi.

Honor Magic 8 e Magic 8 Pro a confronto, secondo gli ultimi leak: ecco cosa cambierà tra i due smartphone

Crediti: Honor

Finora le indiscrezioni intorno alla gamma hanno riguardato principalmente il fratello maggiore Pro, mentre le ultime voci di corridoio mettono in luce le possibili differenze tra i due. Honor Magic 8 e 8 Pro dovrebbe avere molto in comune, come chipset e fotocamere, mentre a cambiare sarebbero display, batteria e ricarica.

Il modello base avrebbe a bordo uno schermo piatto da 6,58″ di diagonale con risoluzione 1.5K. Ad alimentare il tutto una batteria da 7.000 mAh con ricarica cablata da 90W. Il top di gamma dovrebbe offrire una tripla fotocamera da 50 + 50 + 200 MP con ultra-wide e teleobiettivo periscopico, affiancato da un sensore multispettrale per la fedeltà cromatica. Frontalmente, una selfie camera da 50 MP.

Per Honor Magic 8 Pro ci sono voci contrastanti sul formato del display (piatto e micro-quad curved) mentre il display dovrebbe salire a 6,71″ con risoluzione 1.5K. La batteria aumenterebbe a 7.200 mAh con ricarica rapida da 120W e l’aggiunta del supporto a quella wireless (da 80W).

Lancio ad ottobre, insieme a tanti altri flagship

La data di presentazione non è stata ancora confermata ma secondo vari leaker dovrebbe essere il 15 ottobre. Insieme ai due top di gamma è atteso anche Honor MagicPad 3 Pro, il primo tablet con Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Se volete un riepilogo di tutti gli eventi di lancio previsti per ottobre, date un’occhiata a questo articolo. Invece nell’approfondimento dedicato alla serie Honor Magic 8 trovate tutti i leak e le conferme finora.