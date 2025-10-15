Honor Magic 8 anche Mini: sarà piccolo, ma con una fotocamera al top

Mancano solo poche ore all’evento di lancio dei nuovi modelli della gamma Magic, ma già si guarda alle novità in arrivo nei prossimi mesi. Tra queste si vocifera dell’esistenza di Honor Magic 8 Mini che introdurrà un modello compatto della serie. Arrivano nuove indiscrezioni dalla Cina e la scheda tecnica si fa sempre più completa, anche sa parte di Honor tutto tace.

Ancora indizi su Honor Magic 8 Mini: cosa possiamo aspettarci dalla versione compatta

Crediti: Honor

Anche se l’esistenza di Honor Magic 8 Mini è ancora un’indiscrezione, una cosa sarebbe certa: il piccolo della famiglia dovrebbe arrivare in un secondo momento, precisamente nel corso del 2026. Inoltre sarebbe accompagnerebbe una variante superiore, chiamata Magic 8 Ultra: questa dovrebbe offrire una fotocamera principale da 200 MP, contro i 50 MP del Pro.

Quindi durante l’evento di oggi – tra poche ore si terrà la presentazione in Cina – saranno annunciati solo Magic 8 e 8 Pro.

Tornando alle caratteristiche della variante compatta, il modello Mini dovrebbe avere specifiche di tutto rispetto. Secondo l’insider Digital Chat Station ci sarà una fotocamera da 200 MP e perfino un teleobiettivo periscopico. Frontalmente ci sarebbe un display da 6,31″ di diagonale, con tanto di lettore d’impronte ad ultrasuoni integrato.

Rispetto ai fratelli maggiori (tutti con l’ultimo Snapdragon di punta) avremmo invece il Dimensity 9500, alimentato da una capiente batteria da 6.000 mAh. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica mentre per la presentazione dovremmo attendere la prima metà del 2026 (secondo i leak).

Scheda tecnica presunta