Honor Magic 8 Lite senza segreti: immagini e specifiche, manca solo il lancio

Tra certificazioni, benchmark e perfino la comparsa su una piattaforma di distribuzione, ormai Honor Magic 8 Lite sembra non avere più segreti. Mancano solo il debutto e le informazioni sul prezzo mentre design e specifiche sono quasi completamente rivelate!

Honor Magic 8 Lite tra immagini e specifiche leak: tutto sul nuovo medio gamma della serie

X9d – Crediti: Honor

In termini di design, il prossimo Honor Magic 8 Lite dovrebbe continuare la tradizione: sul retro ci sarebbe un ampio modulo fotografico circolare come Magic 7 Lite, con i sensori e il flash LED disposti in modo leggermente diverso da quest’ultimo.

La grande differenza riguarderebbe il display piatto anziché curvo, sempre da 6.79″ di diagonale con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz.

X9d – Crediti: Honor

Per quanto riguarda il chipset, Google Play Console gli attribuisce erroneamente uno Snapdragon 6 Gen 4: questo perché il nostro Honor Magic 8 Lite sarebbe un rebrand di Honor X9d, lanciato in alcuni mercati proprio con questo SoC.

In realtà da benchmark e certificazioni è emerso che Magic 8 Lite avrebbe a bordo lo Snapdragon 7+ Gen 3. Inoltre il modello X9d è dotato di 8.300 mAh di batteria mentre la versione in salsa Magic scenderebbe a 7.500 mAh; non è dato di sapere se la ricarica resterà la stessa, da 66W.

Di seguito trovate la scheda tecnica presunta, con tutti i dettagli svelati finora; il lancio dovrebbe avvenire entro fine anno ma non è chiaro se arriverà insieme a Honor Magic 8 Pro Global oppure prima di esso.

Honor Magic 8 Lite – Scheda tecnica presunta