Honor Magic 8 Lite senza segreti: immagini e specifiche, manca solo il lancio

Tra certificazioni, benchmark e perfino la comparsa su una piattaforma di distribuzione, ormai Honor Magic 8 Lite sembra non avere più segreti. Mancano solo il debutto e le informazioni sul prezzo mentre design e specifiche sono quasi completamente rivelate!
Honor Magic 8 Lite tra immagini e specifiche leak: tutto sul nuovo medio gamma della serie
In termini di design, il prossimo Honor Magic 8 Lite dovrebbe continuare la tradizione: sul retro ci sarebbe un ampio modulo fotografico circolare come Magic 7 Lite, con i sensori e il flash LED disposti in modo leggermente diverso da quest’ultimo.
La grande differenza riguarderebbe il display piatto anziché curvo, sempre da 6.79″ di diagonale con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz.
Per quanto riguarda il chipset, Google Play Console gli attribuisce erroneamente uno Snapdragon 6 Gen 4: questo perché il nostro Honor Magic 8 Lite sarebbe un rebrand di Honor X9d, lanciato in alcuni mercati proprio con questo SoC.
In realtà da benchmark e certificazioni è emerso che Magic 8 Lite avrebbe a bordo lo Snapdragon 7+ Gen 3. Inoltre il modello X9d è dotato di 8.300 mAh di batteria mentre la versione in salsa Magic scenderebbe a 7.500 mAh; non è dato di sapere se la ricarica resterà la stessa, da 66W.
Di seguito trovate la scheda tecnica presunta, con tutti i dettagli svelati finora; il lancio dovrebbe avvenire entro fine anno ma non è chiaro se arriverà insieme a Honor Magic 8 Pro Global oppure prima di esso.
Honor Magic 8 Lite – Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm, 189 grammi
- Colorazioni: Midnight Black, Forest Green, Sunrise Gold
- Certificazione: IP68/IP69K (?)
- Display: Flat AMOLED 6,79″ 1.5K+ (2.640 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 3.840 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 2,8 GHz – Cortex-X4
- 4 x 2,6 GHz – Cortex-A720
- 3 x 1,9 GHz – Cortex-A520
- GPU: Adreno 732
- RAM: 12 GB
- Storage: 256/512 GB non espandibile
- Batteria: 7.500 mAh
- Ricarica: 66W (?)
- Fotocamera: doppia 108 + 5 MP (f/1.8-2.2) con OIS, ultra-wide
- Selfie camera: 16 MP (f/2.5)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0
- Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10