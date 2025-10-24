Honor Magic 8 Lite senza segreti: immagini e specifiche, manca solo il lancio

Di
Gabriele Cascone
-
X9d - Crediti: Honor

Tra certificazioni, benchmark e perfino la comparsa su una piattaforma di distribuzione, ormai Honor Magic 8 Lite sembra non avere più segreti. Mancano solo il debutto e le informazioni sul prezzo mentre design e specifiche sono quasi completamente rivelate!

Honor Magic 8 Lite tra immagini e specifiche leak: tutto sul nuovo medio gamma della serie

X9d – Crediti: Honor

In termini di design, il prossimo Honor Magic 8 Lite dovrebbe continuare la tradizione: sul retro ci sarebbe un ampio modulo fotografico circolare come Magic 7 Lite, con i sensori e il flash LED disposti in modo leggermente diverso da quest’ultimo.

La grande differenza riguarderebbe il display piatto anziché curvo, sempre da 6.79″ di diagonale con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz.

X9d – Crediti: Honor

Per quanto riguarda il chipset, Google Play Console gli attribuisce erroneamente uno Snapdragon 6 Gen 4: questo perché il nostro Honor Magic 8 Lite sarebbe un rebrand di Honor X9d, lanciato in alcuni mercati proprio con questo SoC.

In realtà da benchmark e certificazioni è emerso che Magic 8 Lite avrebbe a bordo lo Snapdragon 7+ Gen 3. Inoltre il modello X9d è dotato di 8.300 mAh di batteria mentre la versione in salsa Magic scenderebbe a 7.500 mAh; non è dato di sapere se la ricarica resterà la stessa, da 66W.

Di seguito trovate la scheda tecnica presunta, con tutti i dettagli svelati finora; il lancio dovrebbe avvenire entro fine anno ma non è chiaro se arriverà insieme a Honor Magic 8 Pro Global oppure prima di esso.

Honor Magic 8 Lite – Scheda tecnica presunta

  • Dimensioni e peso: 161,9 x 76,1 x 7,76 mm, 189 grammi
  • Colorazioni: Midnight Black, Forest Green, Sunrise Gold
  • Certificazione: IP68/IP69K (?)
  • Display: Flat AMOLED 6,79″ 1.5K+ (2.640 x 1.200 pixel) con refresh rate a 120 Hz, PWM a 3.840 Hz, colore a 10 bit, fino a 6.000 nit
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, 4 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 1 x 2,8 GHz – Cortex-X4
    • 4 x 2,6 GHz – Cortex-A720
    • 3 x 1,9 GHz – Cortex-A520
  • GPU: Adreno 732
  • RAM: 12 GB
  • Storage: 256/512 GB non espandibile
  • Batteria: 7.500 mAh
  • Ricarica: 66W (?)
  • Fotocamera: doppia 108 + 5 MP (f/1.8-2.2) con OIS, ultra-wide
  • Selfie camera: 16 MP (f/2.5)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C 2.0
  • Sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10