Honor e BYD insieme per promuovere la mobilità intelligente basata sull’AI

Honor e BYD, il principale produttore mondiale di veicoli a nuova energia, hanno annunciato una partnership strategica per accelerare la mobilità intelligente. Questa collaborazione è destinata a trasformare l’esperienza di guida, unendo la soluzione di connettività veicolare sviluppata da Honor con l’ecosistema intelligente DiLink di nuova generazione di BYD. L’obiettivo è chiaro: offrire ai consumatori esperienze di mobilità che siano avanzate, intelligenti e realmente incentrate sull’uomo.

La partnership strategica di Honor e BYD che ridisegna la mobilità intelligente basata sull’AI

L’accordo è stato formalizzato durante una cerimonia significativa che ha sancito l’avvio di una collaborazione più profonda nel campo della mobilità intelligente. All’evento erano presenti figure chiave di entrambe le società: James Li, CEO di Honor, e Wang Chuanfu, Presidente e CEO del Gruppo BYD. La firma è stata apposta da Fang Fei, Presidente della divisione Prodotti di Honor, e Yang Dongsheng, Vicepresidente senior di BYD e Presidente dell’Istituto di Ricerca per le Nuove Tecnologie Automotive.

La partnership va oltre la semplice collaborazione tecnologica, rappresentando un impegno condiviso verso il futuro della mobilità intelligente da parte di due leader di settore.

La collaborazione si svilupperà su tre pilastri fondamentali, mirati a garantire un’integrazione profonda e vantaggi concreti per gli utenti:

Tecnologia e funzionalità chiave: le aziende si impegneranno nell’innovazione congiunta su vari fronti, tra cui l’integrazione dell’ecosistema multi-dispositivo, l’implementazione di agenti basati su intelligenza artificiale e lo sviluppo di chiavi digitali Bluetooth ad alta precisione;

le aziende si impegneranno nell’innovazione congiunta su vari fronti, tra cui l’integrazione dell’ecosistema multi-dispositivo, l’implementazione di agenti basati su intelligenza artificiale e lo sviluppo di chiavi digitali Bluetooth ad alta precisione; Ecosistema distributivo e vantaggi per gli utenti: sarà creato un modello di collaborazione che sfrutta le capacità di connettività veicolare di Honor con l’ecosistema intelligente di BYD, massimizzando l’interoperabilità tra piattaforme e migliorando l’esperienza d’uso finale;

sarà creato un modello di collaborazione che sfrutta le capacità di connettività veicolare di Honor con l’ecosistema intelligente di BYD, massimizzando l’interoperabilità tra piattaforme e migliorando l’esperienza d’uso finale; Comunicazione congiunta e coinvolgimento del pubblico: saranno coordinate attività di marketing, lanci congiunti e iniziative condivise per promuovere i momenti chiave della partnership.

È importante sottolineare che la collaborazione tra HONOR e BYD non è una novità, ma si è sviluppata progressivamente nel tempo. Nel 2023 la partnership ha visto l’introduzione delle prime chiavi digitali NFC per smartphone, che hanno permesso ai proprietari di veicoli BYD di bloccare e sbloccare l’auto utilizzando semplicemente un telefono Honor.

Nel 2024 l’accordo si è ampliato per includere la funzionalità di ricarica rapida integrata a bordo dei veicoli mentre nel 2025, partendo dalla connettività tra smartphone e veicoli, la collaborazione è stata ulteriormente rafforzata: DENZA è stato il primo brand del gruppo BYD a integrare Honor Car Connect, con l’obiettivo di estendere progressivamente questo servizio anche ad altri marchi del gruppo BYD, garantendo un’interazione fluida e continua tra dispositivi e servizi.

Questa collaborazione strategica è definita come un’integrazione profonda di tecnologie e risorse, un passo decisivo verso l’innovazione. Per il futuro, l’approccio rimarrà saldamente centrato sull’utente e basato sull’intelligenza artificiale, accelerando lo sviluppo e l’adozione di funzionalità cruciali come la connettività smartphone-veicolo e le chiavi digitali, migliorando contemporaneamente la sicurezza e la comodità in tutti gli scenari di mobilità connessa.

Le prime innovazioni derivanti da questa partnership saranno svelate in occasione della Honor Global Developers Conference e dell’AI Device Ecosystem Conference 2025, eventi in programma proprio il 23 ottobre. Durante l’evento, HONOR presenterà anche la piattaforma Honor AI Connect e illustrerà il suo ruolo cruciale nella costruzione di un ecosistema aperto, intelligente e incentrato sulle persone.