Honor 500 Pro, come sarà la fotocamera? Ecco i primi indizi

Honor è in un momento di grande fermento sul mercato cinese. Dopo aver appena lanciato i suoi nuovi telefoni di punta, il Magic 8 e il Magic 8 Pro, equipaggiati con il potente chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’azienda non sembra intenzionata a rallentare.

Le speculazioni si intensificano riguardo ai prossimi lanci previsti per il 2025 nel mercato domestico, con due nuove serie pronte al debutto: la Honor 500 e la Honor GT 2.

Honor 500 Pro avrà due fotocamere di altissima qualità

Crediti: Honor

L’attenzione è quindi ora catalizzata dalla serie 500, che dovrebbe includere due modelli: l’Honor 500 standard e il più performante Honor 500 Pro. Proprio su quest’ultimo si concentrano le ultime, succose indiscrezioni provenienti dal noto e affidabile tipster Digital Chat Station (DCS), che tramite un post sul social network cinese Weibo sembra aver svelato i dettagli chiave del comparto fotografico e non solo.

Secondo quanto riportato, l’Honor 500 Pro sarà un dispositivo di fascia alta a tutti gli effetti, a partire dal processore. Il leak di DCS menziona infatti la presenza del chipset Snapdragon 8 Elite.

Sebbene il chipset del modello base resti ancora avvolto nel mistero, l’adozione di questa CPU sulla versione Pro la posiziona al livello dei top di gamma 2025, suggerendo che Honor voglia alzare l’asticella rispetto alle generazioni precedenti della serie “numerica”.

Ma il vero cuore delle indiscrezioni, come suggerisce il titolo, riguarda il sistema di fotocamere. L’Honor 500 Pro sembra destinato a fare un salto di qualità notevole. Stando al leak, il dispositivo sarà dotato di un sensore principale da ben 200 megapixel.

A supportare questa enorme quantità di pixel ci sarebbe un sensore di dimensioni considerevoli, pari a 1/1,4 pollici. Sebbene non sia il sensore più grande in assoluto sul mercato, una tale dimensione è garanzia di un’ottima capacità di raccolta della luce, fondamentale per la qualità d’immagine, la gestione del rumore digitale e la profondità di campo.

Il report di Digital Chat Station non si ferma però alla fotocamera principale. Se da un lato non vengono forniti dettagli specifici sul sensore ultra-grandangolare, dall’altro viene rivelata una componente cruciale per la versatilità fotografica: un teleobiettivo periscopico. Nello specifico, si tratterebbe del sensore OmniVision OV64B (da 64 MP), accoppiato a un sistema di lenti periscopiche in grado di offrire uno zoom ottico 3x.

Una batteria che farà felici i fan

Le specifiche trapelate non si limitano al comparto fotografico. DCS offre anche un indizio pesante riguardo all’autonomia. Per comprendere la portata dell’affermazione, è necessario un passo indietro: il predecessore, Honor 400 Pro, aveva stupito integrando una batteria massiccia da 5.300 mAh.

Nel suo nuovo post, il tipster suggerisce che l’Honor 500 Pro avrà “la più grande capacità di batteria della sua categoria“. Questa dichiarazione lascia poco spazio alle interpretazioni: è altamente probabile che il nuovo modello possa quantomeno raggiungere i 7.000 mAh di altri modelli del brand, se non addirittura superarli.

Secondo le previsioni, Honor dovrebbe lanciare la nuova serie 500 nella seconda metà di novembre in Cina, con un lancio globale previsto per un secondo momento.