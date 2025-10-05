Honor 500 Pro sfiderà i top di gamma con lo Snapdragon 8 Elite (e non solo)

Mentre ci prepariamo all’imminente lancio della serie Honor Magic 8, previsto per metà ottobre, sono emerse voci super interessanti su un altro gioiello che potremmo vedere presto: Honor 500 Pro. Un noto insider cinese ha appena svelato alcuni dettagli chiave con le possibili migliorie e si parla di tanta potenza e fotografia di alto livello.

Specifiche da (quasi) top di gamma: Honor 500 Pro punterà in alto

Parliamoci chiaro, quando si cerca un nuovo smartphone, due cose contano più di ogni altra: le performance e le capacità della fotocamera. Ebbene, sembra che Honor 500 Pro, non voglia fare prigionieri in termini di prestazioni. Secondo gli ultimi leak sarà equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite, una mossa che lo posiziona immediatamente nella fascia alta dato che parliamo dell’ex chipset di punta di Qualcomm.

Anche il suo predecessore, Honor 400 Pro, era mosso da un chipset di punta, lo Snapdragon 8 Gen 3 (seppure in versione “depotenziata”). Passando al comparto fotografico, il dispositivo seguirebbe una linea già tracciata. Si parla infatti di una fotocamera principale da 200 MP, in linea con la serie 400.

Non c’è solo l’hardware al centro dell’attenzione, ma ci sono indizi anche sull’aspetto estetico. I leak sostengono che la serie Honor 500 sfoggerà un design simile a quello degli ultimi iPhone, probabilmente abbandonando il modulo fotografico asimmetrico.

Per quanto riguarda lo schermo si parla di un display piatto da 6,6” mentre per Honor 500 standard ci sarebbe un pannello da 6,55”. Comunque forse non ci sarà da attendere troppo: l’uscita della serie in Cina sarebbe prevista verso la fine di quest’anno, con dicembre come periodo più probabile.

C’è un dettaglio importante che noi, al di fuori del mercato cinese, dobbiamo tenere a mente: al momento non sappiamo se la serie Honor 500 arriverà in versione Global. Già in passato, il brand ha saltato il rilascio globale della gamma Honor 300, e questo fa temere che anche la linea 500 possa rimanere confinata esclusivamente al mercato cinese.