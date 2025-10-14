Con Honor 400 Smart puoi dire addio all’ansia da batteria

Il nuovo Honor 400 Smart è disponibile in Italia e va ad arricchire ulteriormente la serie 400. Pensato per offrire il miglior rapporto qualità-prezzo, l’ultimo arrivato combina un design resistente e tanta autonomia con un set di funzioni AI che rendono l’esperienza quotidiana ancora più intuitiva. Ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia, insieme alle offerte lancio dedicate.

Honor 400 Smart ufficiale in Italia: tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Disponibile in due colorazioni eleganti, Honor 400 Smart presenta un design curato con un modulo fotografico squadrato ed una texture micro-nano con effetto setoso al tatto. Il nuovo budget phone di Honor punta forte sull’autonomia grazie alla batteria a doppia cella da 6.500 mAh, con il supporto alla ricarica rapida da 35W.

Lo smartphone non rinuncia alla robustezza: è certificato IP54 e il display può essere utilizzato anche con mani bagnate. Inoltre presenta anche la certificazione SGS relativa alla resistenza alla cadute (fino a 2 metri) e agli urti.

Lungo il bordo destro trova spazio un utile pulsante AI Button, ossia un tasto personalizzabile che consente di avviare istantaneamente comando e app preferite. La pressione prolungata attiva delle raccomandazioni intelligenti, in base agli elementi sullo schermo.

Il comparto fotografico di Honor 400 Smart è basato su un sensore principale da 180 MP, accompagnato da un modulo secondario dedicato alla profondità di campo.

Lato software è presente MagicOS 9 su base Android 15 con varie funzionalità: Magic Portal permette di accedere a dei servizi personalizzati tramite un tocco e un cerchio, Magic Capsule trasforma il foro in un elemento utile mentre le feature di editing foto AI permettono di espandere le immagini o cancellare elementi indesiderati.

Honor 400 Smart debutta in Italia in offerta lancio al prezzo di 159,9€ anziché 229,9€ di listino, per la versione da 6/128 GB. Segnaliamo anche il bundle gran risparmio che comprende smartphone, tablet Honor Pad X8a, auricolari Honor Choice X7 Lite e un caricatore SuperCharge da 66W, tutto a 269,9€.

Honor 400 Smart – Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 166,89 x 76,8 x 8,24 mm, 208 grammi

Colorazioni: Desert Gold, Velvet Black

Certificazione: IP54

Display: Flat LCD 6,77″ HD (1.610 x 720 pixel) con refresh rate a 120 Hz, colore a 8 bit, 850 nit di luminosità di picco

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC: Qualcomm Snapdragon 685, 6 nm TSMC

CPU octa-core 4 x 2,8 GHz – Cortex-A73 4 x 1,9 GHz – Cortex-A53

GPU: Adreno 610

RAM: 6/8 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS 2.2 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 35W

Fotocamera: doppia 108 + 2 MP (f/1.75-2.4) con sensore di profondità

Selfie camera: 8 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR, Pulsante AI istantaneo

Sistema operativo: Android 15 con MagicOS 9

