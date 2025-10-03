Hisense UX RGB MiniLED da 116″, l’enorme TV con colori incredibili e 8000 nit arriva in Italia

Dopo aver sbalordito il pubblico all’IFA di Berlino a inizio settembre , Hisense ha lanciato ieri in Italia il suo nuovo gioiello tecnologico: l’impressionante TV UX RGB MiniLED da 116 pollici.

Questo gigante dell’intrattenimento domestico, il più grande mai realizzato dall’azienda, promette di rivoluzionare l’esperienza visiva grazie a una scheda tecnica senza compromessi, che include una luminosità di picco strabiliante e una tecnologia di retroilluminazione all’avanguardia.

Hisense UX RGB MiniLED da 116″, cos’ha di speciale?

Presentato come il primo TV RGB MiniLED da 116 pollici al mondo, questo modello della serie UX si pone l’obiettivo di trasformare qualsiasi salotto in una vera e propria sala cinematografica premium.

“100 pollici non rappresentano un traguardo finale. Ora abbiamo realizzato un TV da 116 pollici“, ha affermato Gianluca di Pietro, CEO di Hisense Italia. “Il display Infinity Vision avvolge lo spettatore in ogni scena, offrendo un orizzonte infinito di pixel che cattura e trasporta oltre l’ordinario“.

L’impatto di un display “jumbo” di tali dimensioni è pensato per garantire un’immersività senza precedenti, ideale per la visione di film, eventi sportivi e per intense sessioni di gaming.

Il cuore pulsante di questo televisore è la sua innovativa tecnologia di retroilluminazione. A differenza dei sistemi Mini-LED tradizionali, che si avvalgono di LED monocromatici (blu o bianchi), la tecnologia RGB MiniLED di Hisense utilizza diodi rossi, verdi e blu dedicati. Questo permette di controllare ogni colore in modo indipendente, ottenendo una purezza cromatica, una ricchezza e una fedeltà superiori. Il risultato è una resa visiva che ha già raccolto il plauso di media e associazioni di settore dopo la sua prima apparizione al CES 2025.

Hisense ha integrato in questo modello tecnologie proprietarie per massimizzare la qualità dell’immagine. Tra queste spiccano il potente chipset H7, capace di riprodurre colori vividi direttamente sullo schermo, e la tecnologia ULED Colour Refinement, che combina la retroilluminazione RGB con gli strati LCD per migliorare la resa cromatica con precisione chirurgica.

Le prestazioni sono riassunte dall’azienda in cinque vantaggi:

Ultimate coverage: Il pannello raggiunge fino al 95% dello spazio colore BT.2020, portando la qualità del cinema del futuro nelle case di oggi.

Il pannello raggiunge fino al 95% dello spazio colore BT.2020, portando la qualità del cinema del futuro nelle case di oggi. Ultimate saturation: Grazie alla retroilluminazione RGB diretta, i colori primari mantengono la loro purezza, con picchi di luminosità che toccano gli 8000 nit per un contrasto e una brillantezza estremamente realistici.

Grazie alla retroilluminazione RGB diretta, i colori primari mantengono la loro purezza, con picchi di luminosità che toccano gli 8000 nit per un contrasto e una brillantezza estremamente realistici. Ultimate precision: Migliaia di zone di local dimming assicurano un controllo minuzioso di tonalità e saturazione, rendendo percettibili anche le sfumature più sottili.

Migliaia di zone di local dimming assicurano un controllo minuzioso di tonalità e saturazione, rendendo percettibili anche le sfumature più sottili. Ultimate efficiency: L’approccio con sorgenti luminose RGB dirette minimizza la necessità di filtri colore, aumentando l’efficienza luminosa e riducendo i consumi energetici rispetto alla tecnologia Mini-LED convenzionale.

L’approccio con sorgenti luminose RGB dirette minimizza la necessità di filtri colore, aumentando l’efficienza luminosa e riducendo i consumi energetici rispetto alla tecnologia Mini-LED convenzionale. Ultimate ocular-care: La particolare retroilluminazione riduce l’emissione di luce blu dannosa, proteggendo la vista senza compromettere la fedeltà cromatica.

A governare il tutto c’è il più potente processore AI di Hisense, l’Hi-View AI Engine X, che sfrutta una rete neurale profonda per ottimizzare in tempo reale sia le immagini che l’audio, adattandoli a ogni tipo di contenuto. La dotazione tecnica è completata da uno strato Anti-Reflection PRO, che elimina i riflessi garantendo una visione ottimale anche in ambienti molto luminosi.

Anche il comparto audio è stato curato nei minimi dettagli, con un sistema multicanale 6.2.2 e la collaborazione con Devialet, per un’esperienza sonora immersiva che trasporta lo spettatore al centro della scena.

Infine, gli appassionati di videogiochi potranno beneficiare della Game Mode Ultra a 165Hz, che garantisce la massima fluidità per un vantaggio competitivo nei titoli di nuova generazione.

Al momento non conosciamo altri dettagli specifici della scheda tecnica o il prezzo a cui si potrà acquistare nel nostro Paese. Tuttavia, siamo abbastanza sicuri del fatto che se il prezzo è una delle vostre preoccupazioni principali, probabilmente questo colosso non è il primo prodotto da tenere in considerazione.