Google Pixel Watch 2 e Watch 3 si aggiornano a Wear OS 6

Il primo smartwatch equipaggiato con Wear OS 6 – ultima versione del software di Google per dispositivi indossabili – è stato Pixel Watch 4, lanciato ad agosto con i nuovi top di gamma di Google. Ora grazie all’aggiornamento di ottobre anche i precedenti Pixel Watch 2 e 3 stanno cominciando a ricevere l’incarnazione più recente di Wear OS: ecco tutte le novità direttamente dal changelog ufficiale.

Wear OS 6 ora disponibile anche sui vecchi Pixel 2 e 3: tutte le novità dell’aggiornamento di Google

L’aggiornamento di ottobre 2025 è attualmente in fase di rilascio e porta il software alla versione BP3A.250905.014.W3. Come anticipato poco sopra, si tratta di un major update che introduce Wear OS 6 a bordo di Google Pixel Watch 2 e Watch 3, ricco di funzionalità e miglioramenti che puntano a rendere l’esperienza più fluida e intuitiva.

Il design dell’interfaccia utente ha subito un significativo rinnovamento, abbracciando stili e componenti più moderni:

Dynamic Color: i colori dell’interfaccia si adattano in base allo sfondo o al quadrante scelto

Font e icone arrotondati

Sono stati aggiunti nuovi componenti di Wear 6, tra cui pulsanti laterali, barre e selettori

Sono stati aggiornati anche i modelli e i layout dei tile.

Una delle funzionalità più comode per chi è sempre in movimento è l’estensione delle capacità di Google Maps. Con l’Avvio automatico delle indicazioni ora Maps ora si avvierà automaticamente sul tuo smartwatch quando cammini o vai in bicicletta. L’update introduce anche l’estensione del Safety Check Timer, ossia la possibilità di prolungare il tempo di un Controllo Sicurezza.