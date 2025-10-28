Pixel 10a nelle prime immagini leak: ecco il piccolo della serie

Era solo questione di tempo e infatti ecco le prime, corpose anticipazioni “credibili” sul prossimo modello della serie di Google. Il nuovo Pixel 10a arriverà nei primi mesi del 2026 ed ora andiamo a scoprire anche il design grazie alle immagini render pubblicate da Onleaks.

Google Pixel 10a mostrato da Onleaks: compatto, colorato e con bordi più sottili

Come al solito ricordiamo che l’insider è solito pubblicare render basati su informazioni reali e solitamente le differenze con prodotto finale sono davvero minime. Inoltre si tratta di uno dei leaker più affidabili sulla piazza, anche se ovviamente l’ultima parola spetta sempre a Google.

Da quello che si evince dai render, Pixel 10a non sembra molto diverso dal modello attuale: a parte una colorazione sgargiante (non ufficiale, ma in genere i telefono di Google arrivano in vari colori) lo smartphone sembra offrire la stessa dual camera di Pixel 9a. Tuttavia il modulo fotografico pare molto più a filo con la scocca rispetto al predecessore.

Crediti: Onleaks, Androidheadlines Crediti: Onleaks, Androidheadlines

La grande differenza sarebbe nella parte frontale, con uno schermo dotato di punch hole e cornici più sottili. Il pannello dovrebbe misurare 6,2″ di diagonale mentre le dimensioni generali sarebbero di 153,9 x 72,9 x 9 mm.

A muovere il tutto, il precedente chip proprietario Tensor G4, forse con una frequenza di clock maggiorata. Si tratta di una scelta controversa dato che in genere il piccolo della famiglia monta l’ultimo SoC di punta; in questo caso Google avrebbe deciso di riservare il Tensor G5 solo per il resto della gamma Pixel 10.

Il prezzo dovrebbe partire da 499$ per la versione da 128 GB, la stessa cifra dell’attuale Pixel 9a. Il debutto di Pixel 10a è previsto per aprile 2026, ma non mancano voci di un’uscita anticipata.