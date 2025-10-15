Lo strano primato di Pixel 10 Pro Fold nei test di resistenza: è il primo pieghevole esplosivo

Il nuovo pieghevole di Google si è rivelato essere un top di gamma esplosivo, in tutti i sensi. Pixel 10 Pro Fold ha raggiunto un primato assoluto nei test di resistenza del celebre canale JerryRigEverything: è stato il primo telefono ad “esplodere” durante la fase di sollecitazione e non è un vanto, com’è facile intuire. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo e qual è stata la prova che ha fatto collassare il dispositivo.

Google Pixel 10 Pro Fold nei test di resistenza di JerryRigEverything: è il primo smartphone ad emettere fumo

Per chi non lo conoscesse, JerryRigEverything è un canale YouTube famosissimo in cui i dispositivi tech vengono torturati. Si tratta di prove di resistenza che ne saggiano la robustezza: chiaramente abbiamo a che fare con prove estreme in alcuni casi, tuttavia reggere a queste significa avere una resistenza di tutto rispetto.

Nel corso degli anni abbiamo trattato di innumerevoli video e proprio di recente abbiamo visto cos’è accaduto ad iPhone Air. Ma la reazione di Google Pixel 10 Pro Fold è stata unica nel suo genere, tanto da lasciare a bocca aperta perfino l’inamovibile Zack Nelson (il fondatore del canale). Di seguito trovate il video completo, con le varie prove fino al momento finale esplosivo.

Tutta la prima parte del video è dedicata alle solite prove di rito, in cui lo youtuber saggia la resistenza ai graffi dello schermo e non solo. Le battute finali sono uno dei momenti clou di queste prove, con il bend test: il telefono viene piegato fino a spezzarsi, nei casi dei modelli meno resistenti.

L’autore ha sottoposto il povero Google Pixel 10 Pro Fold ad una pressione straordinaria, ma si tratta di normale amministrazione. Non è uno scenario quotidiano e fa parte del gioco: reggere a questa pressione è sinonimo di massima resistenza. Il pieghevole di Google ha reagito con una piccola “esplosione”, emettendo fumo e facendo addirittura scattare l’allarme antincendio.

L’azienda statunitense non ha ancora risposto al video ma è arrivato il commento di Elizabeth Chamberlain di iFixit a The Verge: “Per quanto drammatico possa essere un incendio della batteria, non pensiamo che questo sia necessariamente un segno che qualcosa non va nel design del Pixel 10 Pro Fold“.

Il dispositivo non ha alcuna colpa non essendo pensato per sollecitazioni così estreme. La fuga termica è stata causata da un corto circuito localizzato, probabilmente dovuto alla rottura degli strati isolanti della batteria (che era anche carica dato che il device è stato acceso per tutto il tempo dei test).