Google Maps in bianco e nero? No, non si tratta di un bug

Con uno dei futuri aggiornamenti Google Maps diventerà in bianco e nero, e no, non si tratta di un problema tecnico rilevato in anticipo. L’app di navigazione della casa di Mountain View riceverà una nuova modalità di risparmio energetico dal tocco minimalista, forse anche troppo!

Google Maps diventerà in bianco e nero nella nuova modalità di risparmio energetico

Crediti: AndroidAuthority

Questa nuova modalità è stata individuata all’interno del codice della celebre applicazione: le stringe incriminate fanno parte della versione beta 25.44.03.824313610 di Google Maps per Android e riportano la dicitura Power Saving Mode.

Fin qui nulla di strano: semplicemente una funzione che permette di utilizzare le mappe in tempo reale risparmiando batteria. Inoltre pare che la modalità sia attivabile premendo il pulsante di accensione del telefono durante la navigazione, anziché attraverso l’interfaccia di Maps.

Stranezze a parte, i colleghi di AndroidAuthority sono riusciti ad estrarre un’immagine che mostra il funzionamento di questa novità futura.

A sorpresa è emerso che attivando il risparmio energetico, l’interfaccia di Google Maps si trasforma completamente grazie ad un filtro monocromatico: quasi tutti gli elementi vengono eliminati e l’intera mappa viene visualizzata in bianco e nero, fatta eccezione per il percorso che guadagna un tocco di blu.

Crediti: AndroidAuthority

Il risultato finale è molto minimalista, come potete vedere dalle immagini che trovate all’interno dell’articolo. Addirittura vengono rimossi i nomi delle strade dalla parte superiore della schermata, quindi in un certo senso sarà come guidare alla cieca.

Dal codice risulta che la navigazione vocale sarà attiva quindi è probabile che alcune indicazioni (come il nome della strada) arriveranno tramite audio.

Per il momento si tratta ancora di una novità celata all’interno di Google Maps: non sappiamo ancora quando arriverà e quanto inizieranno i test per la versione beta, quindi non ci resta che attendere per saperne di più.