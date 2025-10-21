Un’altra app Google raggiunge 1 miliardo di download, ecco perché dovreste usarla

Google festeggia un nuovo, straordinario traguardo sul Play Store. L’app Find Hub, il servizio di localizzazione di dispositivi e persone del colosso di Mountain View, ha ufficialmente superato la soglia di 1 miliardo di download.

Questa pietra miliare, raggiunta in questo ottobre 2025, segue un anno di profonda trasformazione per l’applicazione, che l’ha vista evolversi da semplice strumento di recupero a un vero e proprio centro di controllo per tutto ciò che è connesso all’ecosistema Android e oltre.

Cos’è Google Find Hub e perché è importante?

L’accelerazione della sua adozione è notevole. Basti pensare che l’app, il cui pacchetto è identificato come com.google.android.apps.adm, aveva raggiunto i 500 milioni di download solamente nel luglio del 2024. Il raddoppio della base di utenti in poco più di 15 mesi testimonia il successo della nuova strategia di Google per questo servizio, che ha subito un rebranding significativo proprio quest’anno.

Molti utenti, infatti, la ricorderanno con i suoi nomi precedenti. L’applicazione ha debuttato originariamente l’11 dicembre 2013 con il nome di Android Device Manager (Gestore Dispositivi Android), uno strumento essenziale ma basilare per far squillare, bloccare o resettare un telefono smarrito.

Nel 2017, ha adottato il nome più intuitivo Find My Device (Trova il mio dispositivo). La vera svolta è arrivata però nel maggio 2025, quando Google, in vista della conferenza I/O, ha annunciato il rebrand in Find Hub, segnalando l’ambizione di creare un ecosistema di localizzazione unificato, capace di competere ad armi pari con soluzioni come “Dov’è” di Apple.

Ma cosa rende Find Hub un’app essenziale oggi? Dopo il rebrand, Google ha introdotto una nuova e fondamentale scheda “Persone”, che integra la funzionalità di condivisione della posizione basata su Google Maps, permettendo di tenere traccia in tempo reale di amici e familiari che hanno concesso l’autorizzazione.

Sul fronte hardware, l’app ha ampliato il supporto a un numero crescente di tracker Bluetooth e dispositivi di terze parti, trasformando la rete di miliardi di dispositivi Android in un network di localizzazione distribuito. Cruciale è anche il pieno supporto alla tecnologia UWB (Ultra-Wideband), che permette una localizzazione di precisione millimetrica negli ambienti chiusi per i dispositivi compatibili.

Esteticamente, l’app è stata mantenuta al passo con i tempi: ad agosto ha ricevuto i ritocchi grafici Material 3 Expressive con l’arrivo di Android 16, e anche il portale web dedicato è stato completamente modernizzato e allineato alle nuove funzionalità.

Cosa aspettarsi dal futuro di Find Hub?

Lo sguardo di Google è già rivolto al futuro, con promesse che renderanno Find Hub ancora più indispensabile. L’azienda ha anticipato l’integrazione della connettività satellitare, una funzione cruciale che permetterà di “rimanere connessi con amici e famiglia anche in assenza di connettività cellulare“, consentendo la localizzazione anche in aree remote.

Inoltre, è prevista per l’inizio del 2026 un’integrazione diretta con le compagnie aeree per facilitare il ritrovamento dei bagagli smarriti, una novità che risolverebbe un problema comune a milioni di viaggiatori.

Il traguardo di Find Hub si inserisce in un anno d’oro per le app di Google sul Play Store. Nel 2025, altre applicazioni hanno raggiunto cifre record: Google Home ha toccato 1 miliardo di download ad aprile. Numeri ancora più impressionanti arrivano da Files by Google e YouTube Music, che hanno entrambi raggiunto i 5 miliardi di download a gennaio.

Infine, l’esclusivo club dei 10 miliardi di download ha visto nuovi ingressi quest’anno, tra cui Gboard (febbraio), Google Meet (aprile) e Google TV (maggio), a dimostrazione del dominio incontrastato dell’ecosistema software di Mountain View.