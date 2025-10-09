Google Chrome ha smesso di funzionare su questi vecchi Xiaomi

Le ultime versione di Google Chrome hanno interrotto il supporto ad Android 8 Oreo e Android 9 Pie, le vecchie versioni dell’OS del robottino verde. Di conseguenza vari smartphone Xiaomi e Redmi – chiaramente parliamo di modelli datati – sono rimasti senza il browser di Big G. Ecco di quali dispositivi si tratta e tra loro ci sono grandi nomi che potrebbero far scendere una lacrimuccia ai più nostalgici.

Google Chrome termina il supporto ad Android 8 e 9: ecco quali su quali smartphone Xiaomi e Redmi smetterà di funzionare

La versione finale di Google Chrome compatibile con Android 8 e 9 è stata la numero 138, lanciata nel corso dell’estate. Le successive versioni, già disponibili, hanno smesso di supportare questi vecchi OS e tra i dispositivi interessati ci sono diversi Xiaomi. Di seguito trovate la lista completa.

Dispositivi Android 7.0 EOL

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 5s

Xiaomi Mi 5S Plus

Xiaomi Mi Max

Redmi 4

Redmi 4 Prime

Redmi 4X

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5A / Redmi Y1

Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 Lite

Dispositivi Android 7.1 EOL

Xiaomi Mi Max 2

Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1

Redmi 5

Redmi 5A

Dispositivi Android 8/9 EOL

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi MIX 2

Xiaomi MIX 3 5G

Xiaomi Mi 6X

Xiaomi Mi 5X

Xiaomi Mi A1

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Xiaomi Mi Note 3

Redmi 6 / 6A

Se siete in possesso di uno di questi smartphone, ormai datati ma hanno sempre il loro fascino, potete provare varie alternative a Google Chrome. La scelta migliore è senza dubbio Firefox per Android, che continua a supportare dispositivi da Android 5 in poi.