Google Chrome ha smesso di funzionare su questi vecchi Xiaomi

Le ultime versione di Google Chrome hanno interrotto il supporto ad Android 8 Oreo e Android 9 Pie, le vecchie versioni dell’OS del robottino verde. Di conseguenza vari smartphone Xiaomi e Redmi – chiaramente parliamo di modelli datati – sono rimasti senza il browser di Big G. Ecco di quali dispositivi si tratta e tra loro ci sono grandi nomi che potrebbero far scendere una lacrimuccia ai più nostalgici.
Google Chrome termina il supporto ad Android 8 e 9: ecco quali su quali smartphone Xiaomi e Redmi smetterà di funzionare
La versione finale di Google Chrome compatibile con Android 8 e 9 è stata la numero 138, lanciata nel corso dell’estate. Le successive versioni, già disponibili, hanno smesso di supportare questi vecchi OS e tra i dispositivi interessati ci sono diversi Xiaomi. Di seguito trovate la lista completa.
Dispositivi Android 7.0 EOL
- Xiaomi Mi 5
- Xiaomi Mi 5s
- Xiaomi Mi 5S Plus
- Xiaomi Mi Max
- Redmi 4
- Redmi 4 Prime
- Redmi 4X
- Redmi Note 4
- Redmi Note 4X
- Redmi Note 5A / Redmi Y1
- Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1 Lite
Dispositivi Android 7.1 EOL
- Xiaomi Mi Max 2
- Redmi Note 5A Prime / Redmi Y1
- Redmi 5
- Redmi 5A
Dispositivi Android 8/9 EOL
- Xiaomi Mi 6
- Xiaomi Mi MIX 2
- Xiaomi MIX 3 5G
- Xiaomi Mi 6X
- Xiaomi Mi 5X
- Xiaomi Mi A1
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi 5
- Redmi 5 Plus
- Xiaomi Mi Note 3
- Redmi 6 / 6A
Se siete in possesso di uno di questi smartphone, ormai datati ma hanno sempre il loro fascino, potete provare varie alternative a Google Chrome. La scelta migliore è senza dubbio Firefox per Android, che continua a supportare dispositivi da Android 5 in poi.