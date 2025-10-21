Google cerca 15 Superfan per aiutare lo sviluppo di Pixel 11

Google sta adottando un nuovo approccio per lo sviluppo del suo hardware futuro, aprendo le porte del suo ermetico programma di test a un gruppo selezionatissimo di utenti esterni.

Il colosso di Mountain View, che dopo dieci generazioni ha consolidato la linea di smartphone Pixel come un pilastro del mondo Android, è ora alla ricerca di 15 membri della sua community “Superfans” per testare e fornire feedback su dispositivi non ancora rilasciati.

Pixel 11, 15 Superfan potranno provarlo in anteprima

La notizia, riportata da Bloomberg, segna una netta deviazione dalla prassi standard del settore. Giganti tecnologici come Google, con prodotti affermati come il Pixel, solitamente limitano i test hardware a una cerchia ristretta di dipendenti per mantenere la massima segretezza. Questa nuova iniziativa, tuttavia, cerca di coinvolgere direttamente la base di utenti più fedele dell’azienda.

Secondo un documento ufficiale visionato da Bloomberg, Google sta organizzando un vero e proprio “contest” all’interno del programma Superfans per identificare 15 non-dipendenti idonei a testare l’hardware in fase di sviluppo. L’obiettivo è offrire loro la possibilità di “fornire feedback e aiutare a plasmare un telefono Pixel attualmente in sviluppo“, che si presume essere il futuro Pixel 11.

Per essere selezionati, gli aspiranti tester non dovranno solo dimostrare di essere fan, ma di essere superfan. I candidati dovranno provare una conoscenza approfondita dell’intera famiglia di prodotti Pixel e, soprattutto, proporre suggerimenti concreti su come gli smartphone possano essere migliorati.

La sfida per Google sarà capire se, rivolgendosi ai suoi più grandi sostenitori, riceverà critiche costruttive o semplici elogi entusiastici.

Tuttavia, questo privilegio ha un prezzo: la segretezza assoluta. I 15 partecipanti selezionati dovranno firmare un rigoroso accordo di non divulgazione (NDA) che vieta qualsiasi tipo di condivisione di informazioni. Inoltre, saranno obbligati a tenere i dispositivi sempre all’interno di una custodia protettiva speciale, progettata per mascherarne completamente l’aspetto fisico e il design.

Google Pixel, gli smartphone “meno segreti” di sempre

Questa mossa arriva in un contesto storicamente complesso per Google. Gli smartphone Pixel sono, da anni, tra i dispositivi più soggetti a fughe di notizie dell’intero settore. In passato, prototipi sono stati fotografati direttamente sulle linee di produzione o, in casi eclatanti, “caduti da un camion” e finiti in vendita online mesi prima del lancio ufficiale.

Nonostante l’apertura a tester esterni possa sembrare un rischio, è improbabile che questi 15 Superfan contribuiscano ad alimentare i leak. Google ha adottato contromisure stringenti: come la maggior parte dei brand, i campioni di pre-produzione sono dotati di identificatori fisici che permettono di tracciare l’origine di qualsiasi foto o informazione trapelata.

Inoltre, la severità dell’NDA e il rischio di perdere i privilegi da Superfan dovrebbero essere deterrenti sufficienti a garantire il riserbo.

I tempi per la selezione sono probabilmente stretti. Se, come suggerito dalle informazioni, il feedback raccolto servirà per il Pixel 11, Google deve agire in fretta. Il prossimo flagship è probabilmente in lavorazione da oltre un anno e le sue caratteristiche principali dovranno essere finalizzate molti mesi prima della finestra di lancio prevista, attualmente stimata per agosto 2026.

Ancora prima, nella primavera del 2026, è atteso il lancio del Pixel 10a.