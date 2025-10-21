Gemini Live, in arrivo una funzione che ci sarebbe dovuta sempre essere

Google continua a investire nell’evoluzione di Gemini Live, la sua esperienza di intelligenza artificiale conversazionale basata sull’audio.

Lanciata oltre un anno fa, inizialmente per gli abbonati paganti e poi estesa a tutti gli utenti, la piattaforma si è arricchita nel tempo, ad esempio con la recente integrazione di Google Keep avvenuta lo scorso giugno.

Ora, Google sta lavorando a un’aggiunta che, sebbene possa sembrare banale, risolve una delle principali criticità dell’esperienza utente: un pulsante “Mute”.

Google Gemini, in arrivo il pulsante che mancava

Crediti: Google

L’indiscrezione arriva da un’analisi approfondita dell’ultima versione dell’app Google (la 16.42.61.sa.arm64) condotta dalla redazione di Android Authority. Esaminando il codice, sono state scoperte le tracce inequivocabili di un nuovo pulsante “Mute” (Silenzia) dedicato alle conversazioni con Gemini Live.

Ciò che rende questa scoperta particolarmente interessante non è solo l’aggiunta della funzione, ma come essa verrà implementata. Stando all’analisi, questo nuovo pulsante sembra destinato a sostituire l’attuale opzione “Pausa”.

Allo stato attuale, l’unico modo per impedire a Gemini di ascoltare l’utente è infatti toccare il pulsante “Pausa”. Tuttavia, questa azione non si limita a silenziare il microfono: essa congela l’intera conversazione. L’AI smette di ascoltare, ma interrompe anche qualsiasi elaborazione o risposta fosse in corso.

Questo approccio “tutto o niente” è decisamente scomodo. Se un utente viene interrotto da una telefonata o da una persona nella stanza, non può semplicemente silenziare l’input e lasciare che Gemini finisca il suo pensiero; è costretto a fermare bruscamente l’intera interazione.

È evidente cosa abbia spinto il team di sviluppo a introdurre un tasto “Mute”. Questa funzione permetterebbe finalmente di gestire le interruzioni del mondo reale senza perdere il filo della conversazione digitale. L’utente potrebbe silenziare il microfono, impedendo a Gemini di ascoltare rumori ambientali o conversazioni private, senza però interrompere l’output o l’elaborazione dell’assistente.

Si tratta di una distinzione fondamentale per un’interazione che aspira ad essere fluida e naturale, una funzione che, col senno di poi, avrebbe dovuto essere presente fin dal lancio.

Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority Crediti: Android Authority

Tuttavia, la scelta di sostituire il tasto “Pausa” solleva alcuni dubbi. Non è chiaro se la decisione sia definitiva, ma se così fosse, potrebbe scontentare gli utenti che si sono ormai abituati a utilizzare il pulsante “Pausa” per sospendere completamente l’attività dell’assistente. In uno scenario ideale, l’interfaccia dovrebbe offrire entrambi i controlli: “Mute” per silenziare l’input e “Pausa” per fermare l’intera sessione.

Il problema, con ogni probabilità, è lo spazio. L’interfaccia di Gemini Live è già relativamente affollata e l’aggiunta di un quinto pulsante nella riga dei controlli potrebbe renderla caotica. Google potrebbe essere costretta a rimpicciolire tutti i pulsanti per far spazio a entrambe le opzioni, compromettendo l’ergonomia. La sostituzione appare quindi come un compromesso di design.

Il fatto che Google stia investendo seriamente in questa funzione è confermato dalla sua integrazione profonda: l’opzione “Mute/Unmute” (Silenzia/Riattiva) appare anche nella notifica persistente “Live with Gemini”, quando l’assistente è in esecuzione in background.