Gemini avrà finalmente meno fretta di rispondere

Una nuova funzione in fase di test, scoperta nell’analisi dell’app Google, permetterà di “bloccare” il microfono per input vocali più lunghi e ponderati, risolvendo una delle frustrazioni più comuni degli assistenti AI.

Gemini vi darà più tempo per completare le vostre richieste

Crediti: Google

L’intelligenza artificiale ha reso gli assistenti digitali sui nostri smartphone incredibilmente più capaci, ma c’è un aspetto fondamentale in cui continuano a mostrare i loro limiti: la conversazione naturale.

Chiunque abbia provato a formulare una richiesta complessa al proprio assistente sa quanto sia frustrante essere interrotti bruscamente non appena ci si ferma un attimo per pensare o per riprendere fiato.

A meno di non utilizzare modalità specifiche come Gemini Live o l’interfaccia vocale di ChatGPT, l’assistente interpreta quasi ogni pausa come la fine del comando, affrettandosi a elaborare una risposta spesso incompleta.

Fortunatamente, Google sembra aver recepito il feedback degli utenti e sta lavorando attivamente per risolvere questa fastidiosa limitazione. Nuove tracce di codice, individuate nell’ultima versione 16.42.61 dell’app Google (che include anche la scorciatoia per Gemini), rivelano un’imminente opzione che promette chat vocali più rilassate e ininterrotte.

L’analisi del codice ha portato alla luce i test per una nuova modalità di interazione con l’icona del microfono nella casella di input di Gemini.

I comandi Gemini come i vocali di WhatsApp

La novità principale consiste nella possibilità di effettuare una pressione prolungata sull’icona del microfono. Questo gesto, ormai familiare agli utenti di app di messaggistica come WhatsApp quando registrano note vocali, “bloccherà” il microfono in modalità di ascolto continuo. Una volta attivata, l’icona del microfono si trasformerà visivamente in un pulsante “Stop”.

Questo semplice cambiamento risolve il problema alla radice: l’utente potrà parlare, fare pause, riflettere sulla formulazione della domanda e continuare a fornire dettagli senza il timore che Gemini interrompa il flusso. Solo quando l’utente avrà terminato la sua richiesta, potrà toccare il pulsante “Stop” per segnalare all’assistente che è il momento di elaborare la risposta.

Questa funzione rappresenta la soluzione perfetta per i “prompt” più lunghi e articolati, dove è essenziale potersi prendere il tempo necessario senza dover recitare la richiesta tutta d’un fiato. Si tratta di un cambiamento fondamentale per rendere l’interazione vocale standard con l’IA molto più fluida, naturale e meno stressante.

L’analisi dell’APK ha rivelato che le novità in fase di test non si limitano alla gestione del microfono. Google sta sperimentando anche alcune modifiche cosmetiche all’interfaccia utente di Gemini.

Un piccolo cambiamento al design per una migliore esperienza utente

Tra queste, spicca un leggero redesign della casella di input mobile (la “floating input box”), che ora sembra espandersi in dimensione non appena l’utente inizia a digitare. Questo comportamento è simile a quello già presente nell’interfaccia dedicata di Gemini su Android e potrebbe rappresentare un tentativo di Google di unificare l’esperienza utente tra l’overlay e l’app completa.

Inoltre, si registrano progressi su un’altra funzione precedentemente avvistata: un pulsante mobile per minimizzare o massimizzare l’overlay di Gemini Live.

Con quest’ultima versione, il pulsante può essere spostato e “agganciato” in sei posizioni predefinite: sui lati destro o sinistro dello schermo, a tre diverse altezze (in alto, al centro o in basso). L’impossibilità di posizionarlo liberamente, tuttavia, suggerisce che la funzione potrebbe non essere ancora pronta per un rilascio su larga scala.

Come sempre quando si tratta di funzionalità scoperte tramite l’analisi del codice (APK teardown), è d’obbligo la cautela. Non vi è alcuna garanzia che Google decida di rilasciare pubblicamente tutte queste modifiche. Tuttavia, la funzione del microfono “bloccabile” risponde a un’esigenza così palese e diffusa tra gli utenti che la sua implementazione sembra non solo probabile, ma necessaria per migliorare la qualità della conversazione con Gemini.