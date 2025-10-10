Da Geekmall partono le offerte Techtober Sale: fino al 40% di sconto su eBike, monopattini e smart home

I saldi autunnali arrivano anche da Geekmall con la nuova promozione Techtober Sales 2025: tanti prodotti in offerta e sconti anche fino al 40%, con la possibilità di risparmiare ulteriormente con i nuovi Coupon. L’iniziativa è valida fino al 21 ottobre con bici e monopattini elettrici, Power Station, prodotti per la tua casa intelligente e non solo!

Techtober Sale 2025: al via i saldi autunnali di Geekmall, con sconti fino al 40% e nuovi Coupon

Crediti: Touroll, Geekmall (logo)

Le occasioni tech di Geekmall non finiscono mai: la nuova promozione Techtober Sale, con i saldi autunnali dello store, ti permette di passare alla mobilità green senza rinunciare al risparmio. La bici elettrica Touroll J1 Pro è l’ideale per gli spostamenti in città: sicurezza, stabilità, comfort durante la guida e un pratico portapacchi posteriore.

Le offerte riguardano anche articoli tech per la casa come le macchine del caffè HiBREW, progettate per portare l’esperienza del bar direttamente nella tua cucina. Tra i prodotti in promo trovi anche Power Station (utili sia a casa che in viaggio) ma anche aspirapolvere e lavapavimenti. Scopri tutte le offerte Techtober Sale: le trovi nella pagina dedicata mentre qui sotto abbiamo selezionato per voi alcune occasioni da non perdere. Il risparmio aumenta con i nuovi codici sconto:

Coupon 100TS10 – 10€ di sconto su una spesa di almeno 100€

– 10€ di sconto su una spesa di almeno 100€ Coupon 500TS30 – 30€ di sconto su una spesa di almeno 500€

– 30€ di sconto su una spesa di almeno 500€ Coupon 005TS – 5% di sconto

