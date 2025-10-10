Da Geekmall partono le offerte Techtober Sale: fino al 40% di sconto su eBike, monopattini e smart home

Geekmall Techtober Sale 2025
Crediti: Geekmall

I saldi autunnali arrivano anche da Geekmall con la nuova promozione Techtober Sales 2025: tanti prodotti in offerta e sconti anche fino al 40%, con la possibilità di risparmiare ulteriormente con i nuovi Coupon. L’iniziativa è valida fino al 21 ottobre con bici e monopattini elettrici, Power Station, prodotti per la tua casa intelligente e non solo!

Techtober Sale 2025: al via i saldi autunnali di Geekmall, con sconti fino al 40% e nuovi Coupon

Geekmall Techtober Sale 2025
Crediti: Touroll, Geekmall (logo)

Le occasioni tech di Geekmall non finiscono mai: la nuova promozione Techtober Sale, con i saldi autunnali dello store, ti permette di passare alla mobilità green senza rinunciare al risparmio. La bici elettrica Touroll J1 Pro è l’ideale per gli spostamenti in città: sicurezza, stabilità, comfort durante la guida e un pratico portapacchi posteriore.

Le offerte riguardano anche articoli tech per la casa come le macchine del caffè HiBREW, progettate per portare l’esperienza del bar direttamente nella tua cucina. Tra i prodotti in promo trovi anche Power Station (utili sia a casa che in viaggio) ma anche aspirapolvere e lavapavimenti. Scopri tutte le offerte Techtober Sale: le trovi nella pagina dedicata mentre qui sotto abbiamo selezionato per voi alcune occasioni da non perdere. Il risparmio aumenta con i nuovi codici sconto:

  • Coupon 100TS10 – 10€ di sconto su una spesa di almeno 100€
  • Coupon 500TS30 – 30€ di sconto su una spesa di almeno 500€
  • Coupon 005TS – 5% di sconto

http://Ausom%20DT2%20Pro%20|%20Geekmall

Ausom DT2 Pro | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

869€
500TS30
http://Eleglide%20C1%20|%20Geekmall

Eleglide C1 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

899€
500TS30
http://Touroll%20J1%20Pro%20|%20Geekmall

Touroll J1 Pro | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

719€
500TS30
http://HiBREW%20H10A%20|%20Geekmall

HiBREW H10A | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

166€
100TS10
http://HiBREW%20G5%20|%20Geekmall

HiBREW G5 | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

119€
100TS10
http://HiBREW%20H1B%20|%20Geekmall

HiBREW H1B | Geekmall

Spedizione dall'EUROPA Gratis

95€
100TS10

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.