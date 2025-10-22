Gboard vi permetterà di eliminare dalla vista altri due tasti

Google continua a raffinare la sua popolare tastiera, Gboard per Android, introducendo nuove opzioni di personalizzazione mirate a un’estetica più minimale.

Dopo il recente e diffuso rilascio dell’impostazione per la dimensione dei caratteri (Font size) la scorsa settimana, l’ultimo aggiornamento porta con sé una modifica che interviene direttamente sul layout base: la possibilità di nascondere i tasti dedicati al punto e alla virgola.

Gboard, presto si potranno nascondere i tasti punto e virgola

Crediti: Canva

Questa novità, attualmente in fase di distribuzione capillare con la versione 16.0+ dell’app, è disponibile sia per gli utenti del canale stabile sia per quelli iscritti al programma beta.

La nuova funzionalità si concretizza in due toggle specifici che appaiono nel pannello delle impostazioni dell’applicazione. Accedendo a Impostazioni Gboard > Preferenze, gli utenti troveranno le voci “Tasto virgola” e “Tasto punto: Mostra sulla tastiera per le lingue applicabili“.

Come prevedibile, entrambe le opzioni sono abilitate per impostazione predefinita, mantenendo così il layout a cui gli utenti Gboard sono abituati da anni, con la punteggiatura principale posizionata strategicamente ai lati della barra spaziatrice.

Perché nascondere i tasti punto e virgola su Gboard?

La vera trasformazione avviene disattivando questi due interruttori. Gli utenti che scelgono di sacrificare l’accesso rapido alla punteggiatura otterranno in cambio un design significativamente più pulito e minimale.

La riga inferiore della tastiera, tradizionalmente affollata, si svuoterà, lasciando visibili solamente il tasto “?123” (per l’accesso a numeri e simboli) e il tasto “Invio” (o di ricerca). L’effetto collaterale più evidente di questa scelta è un notevole allargamento della barra spaziatrice, che andrà a occupare quasi tutta la larghezza della riga, offrendo un look decisamente pulito e, forse per alcuni, più pratico.

Se da un lato la rimozione del tasto del punto può essere facilmente aggirata grazie alla funzione consolidata del doppio tocco sulla barra spaziatrice (che inserisce automaticamente un punto seguito da uno spazio), la decisione di permettere l’occultamento della virgola solleva qualche perplessità.

La virgola è un segno di interpunzione fondamentale che non dispone di una scorciatoia altrettanto immediata, costringendo presumibilmente l’utente a passare dal menu dei simboli “?123” per ogni utilizzo.

Questa mossa si inserisce comunque in un percorso di personalizzazione già intrapreso da Gboard. Da tempo, ad esempio, è possibile nascondere il tasto dedicato alle Emoji.

Gli utenti avranno quindi ora un controllo granulare: potranno scegliere di nascondere entrambi i tasti della punteggiatura per la massima pulizia, oppure optare per configurazioni ibride, magari disabilitando solo la virgola ma mantenendo il punto e il tasto Emoji per un design più simmetrico.

Con la versione 16.0+, Gboard conferma la sua volontà di offrire un’esperienza che si adatta non solo alle esigenze funzionali, ma anche alle preferenze estetiche di ogni singolo utente.