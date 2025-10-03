Galaxy S26 Ultra avrà un’esclusiva caratteristica del display, ecco come funzionerà

Sebbene alcune delle presunte specifiche tecniche di Samsung Galaxy S26 Ultra possano rappresentare un aggiornamento più conservativo rispetto alle aspettative dei fan, una caratteristica in particolare promette di essere rivoluzionaria e di porre l’accento su un tema sempre più cruciale: la privacy.

Stiamo parlando della funzione Privacy Display, una tecnologia esclusiva che potrebbe debuttare proprio sul prossimo modello di punta della casa sudcoreana.

Cos’è e come si attiva “Privacy Display” di Galaxy S26 Ultra?

Le informazioni più recenti provengono dall’utente X @achultra, che ha condiviso alcuni screenshot rivelatori estratti da una prima build della futura interfaccia One UI 8.5. Queste immagini, sebbene provenienti da una versione non definitiva del software (come testimoniano alcuni piccoli errori di battitura, ad esempio “crowed” invece di “crowded”), offrono uno sguardo approfondito su come funzionerà questa innovativa protezione per lo schermo.

In sostanza, “Privacy Display” è una versione avanzata e integrata a livello hardware di quelli che oggi conosciamo come filtri per la privacy, pellicole fisiche che si applicano allo schermo per restringerne l’angolo di visione.

L’obiettivo è impedire a chi ci sta accanto (in metropolitana, in treno, in un caffè) di sbirciare ciò che visualizziamo sul nostro dispositivo. La soluzione di Samsung, tuttavia, sarebbe molto più intelligente, dinamica e completamente integrata nel sistema.

Dagli screenshot trapelati, si evince una pagina di impostazioni dedicata. L’utente avrà a disposizione due modalità di attivazione:

Auto privacy: Attivando questa opzione, lo smartphone abiliterà automaticamente il “Privacy Display” in contesti specifici. Il sistema riconoscerà “l’uso di app sensibili” (come app bancarie, di messaggistica o gallerie private) e quando ci si trova in “luoghi affollati”, utilizzando probabilmente una combinazione di dati di geolocalizzazione e sensori ambientali per determinare il contesto.

Attivando questa opzione, lo smartphone abiliterà automaticamente il “Privacy Display” in contesti specifici. Il sistema riconoscerà “l’uso di app sensibili” (come app bancarie, di messaggistica o gallerie private) e quando ci si trova in “luoghi affollati”, utilizzando probabilmente una combinazione di dati di geolocalizzazione e sensori ambientali per determinare il contesto. Maximum privacy: Questa opzione sembra essere un’impostazione aggiuntiva che, una volta attivata la modalità privacy, renderà lo schermo “più scuro del solito”. Si tratta di un ulteriore livello di protezione per le situazioni in cui la discrezione è fondamentale, riducendo al minimo la visibilità laterale.

La vera forza di questa funzionalità risiede nella sua personalizzazione. La sezione “Manual settings” permetterà agli utenti di definire delle condizioni personalizzate o “Privacy Triggers” per attivare automaticamente la funzione in scenari specifici. Le opzioni mostrate includono:

Luoghi pubblici: Il display per la privacy si attiverà in base alla posizione, ad esempio quando ci si trova su mezzi di trasporto pubblico o in ascensore.

Il display per la privacy si attiverà in base alla posizione, ad esempio quando ci si trova su mezzi di trasporto pubblico o in ascensore. Contenuto sullo schermo: Sarà possibile far attivare la funzione quando si visualizzano contenuti specifici, come una foto protetta dalla Galleria o quando compare l’interfaccia per l’inserimento di PIN, password o sequenza nella schermata di blocco.

Sarà possibile far attivare la funzione quando si visualizzano contenuti specifici, come una foto protetta dalla Galleria o quando compare l’interfaccia per l’inserimento di PIN, password o sequenza nella schermata di blocco. Stato del sistema: La privacy visiva potrà essere abilitata automaticamente anche durante la visualizzazione delle notifiche o quando è attiva la modalità Picture-in-Picture (PiP), proteggendo così anche le piccole finestre video da sguardi indiscreti.

Una tecnologia hardware-dipendente

Tutto ciò che sappiamo finora suggerisce che il “Privacy Display” non sarà una semplice funzione software, ma una caratteristica strettamente legata all’hardware dello schermo. Questo spiega perché si prevede che sia un’esclusiva del Galaxy S26 Ultra.

La tecnologia sottostante dovrebbe essere la Flex Magic Pixel di Samsung, presentata nel corso del 2024. Questa innovazione permette di controllare dinamicamente la direzione della luce emessa dai singoli pixel, consentendo di restringere l’angolo di visione su richiesta senza la perdita di luminosità e qualità tipica dei filtri di terze parti.

Se queste indiscrezioni venissero confermate, il Galaxy S26 Ultra, atteso per l’inizio del 2026, potrebbe introdurre una delle più significative innovazioni nel campo dei display per smartphone degli ultimi anni. Aspettando l’annuncio ufficiale, potete già dare un’occhiata a come dovrebbe apparire la serie Samsung Galaxy S26 grazie ai più recenti render trapelati.