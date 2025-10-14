Presto il tuo Galaxy rallenterà la rete mobile, ma per un buon motivo

Samsung si prepara a introdurre una nuova funzionalità con il suo prossimo aggiornamento software, One UI 8.5, che potrebbe cambiare il modo in cui i dispositivi Galaxy gestiscono il consumo energetico.

Secondo recenti indiscrezioni emerse dall’analisi del codice di una versione preliminare dell’aggiornamento, l’azienda sudcoreana sta lavorando a una funzione chiamata Network Battery Saver.

One UI 8.5: che cos’è Network Battery Saver e come funziona

L’obiettivo è tanto semplice quanto efficace: ridurre intelligentemente le prestazioni della rete mobile quando non è necessaria, al fine di prolungare significativamente l’autonomia della batteria. L’idea alla base di questa nuova opzione è quella di creare un compromesso intelligente tra performance e durata.

Invece di mantenere la connettività di rete sempre al massimo delle sue capacità, il che comporta un notevole dispendio energetico, il telefono sarà in grado di “rallentare” la connessione in momenti specifici, ad esempio durante la notte, quando l’utente sta dormendo e il dispositivo è inattivo.

Dalle stringhe di codice scoperte, emerge chiaramente lo scopo della funzione. Un testo descrittivo recita: “Risparmia batteria limitando le prestazioni di rete quando è improbabile che il telefono venga utilizzato, ad esempio mentre dormi“. Questo approccio mira a ottimizzare i consumi durante i lunghi periodi di inutilizzo, senza che l’utente percepisca alcun calo di performance durante l’uso attivo.

Il vero cuore di questa tecnologia risiede però in un altro sistema, denominato Personal Data Intelligence (PDI). Il Network Battery Saver utilizzerà questa intelligenza artificiale integrata per apprendere le abitudini dell’utente.

Il PDI, già presente sui dispositivi Galaxy, analizza l’attività direttamente sullo smartphone, garantendo la privacy dei dati, per creare un knowledge graph delle routine quotidiane.

Sarà proprio questo sistema a determinare i momenti più opportuni per applicare i limiti alla rete, come quando l’utente è a casa o in orari in cui solitamente non utilizza il telefono. In questo modo, il risparmio energetico diventa personalizzato e dinamico, adattandosi allo stile di vita di ogni singola persona.

Un tassello nel mosaico di One UI 8.5

Questa novità si inserisce in un quadro più ampio di aggiornamenti attesi con One UI 8.5, che si preannuncia come una delle release più interessanti degli ultimi anni. Sarà basata su Android 16 QPR2, portando con sé numerosi miglioramenti.

Tra le altre funzionalità trapelate figurano una maggiore protezione della privacy e riepiloghi intelligenti delle notifiche basati sull’intelligenza artificiale, confermando la volontà di Samsung di rendere i propri dispositivi sempre più proattivi e personalizzati.

È fondamentale sottolineare che queste informazioni provengono da un’analisi del codice di versioni non definitive di One UI 8.5. Sebbene questa pratica sia una fonte affidabile per anticipare le novità in arrivo, le funzionalità scoperte sono ancora in fase di sviluppo.

Pertanto, esiste la possibilità che il Network Battery Saver venga modificato o, in alcuni casi, non venga incluso nella versione pubblica finale dell’aggiornamento.