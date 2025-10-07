DEEBOT X9 Pro Omni con 700€ di sconto: le migliori occasioni ECOVACS per la Festa delle Offerte Prime!

La Festa delle Offerte Prime è cominciata: è tempo di sconti per ECOVACS con tre occasioni imperdibili. Si tratta di tre robot aspirapolvere e lavapavimenti, tutti dotati di caratteristiche di punta ma appartenenti a diverse fasce di prezzo. Ce n’è per tutti i gusti e una cosa è certa: il risparmio è assicurato!

Scopri le migliori occasioni ECOVACS per la Festa delle Offerte Prime, con sconti fino a 700€

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni

DEEBOT X9 Pro Omni è un robot aspirapolvere premium dotato di un corpo ultra-sottile, alto appena 98 mm, reso possibile da una completa ottimizzazione strutturale. La sua forza risiede nella sinergia tra la tecnologia di aspirazione potenziata BLAST e il sistema di lavaggio OZMO ROLLER. BLAST sfrutta un design aerodinamico e un’innovativa batteria EV-Grade per generare una potenza di aspirazione di 16.600 PA, con un significativo aumento del 137,6% nella velocità di rimozione della polvere dai tappeti.

La pulizia dei pavimenti è affidata a OZMO ROLLER, che esercita una pressione 16 volte superiore (3.700 PA) rispetto ai sistemi vibranti, ruotando fino a 220 giri al minuto per pulire e prevenire contaminazioni.

L’efficienza è massimizzata dall’innovativo sistema anti-grovigli ZeroTangle 3.0, che combina una spazzola laterale ARClean e una spazzola principale con sistema ciclonico per gestire capelli e residui con manutenzione ridotta. Inoltre, TruEdge 2.0 con il sensore perimetrale 3D assicura la massima copertura degli angoli, estendendo il mocio a rullo per raggiungere il 100% dei punti ciechi.

L’intelligenza è garantita da AIVI 3D 3.0, che utilizza il modello VLM per il riconoscimento preciso degli oggetti e la pianificazione dinamica dei percorsi. Il robot dispone anche del Rilevamento delle macchie tramite AI 2.0, che adotta un protocollo multifase per trattare macchie intense.

La stazione OMNI di ultima generazione supporta il lavaggio del mocio con acqua calda a temperatura controllata (40-75°C) e un’asciugatura igienica ad aria a 63°C in sole due ore, riducendo al minimo l’intervento manuale grazie allo svuotamento automatico della polvere per un massimo di 90 giorni.

Il controllo vocale avviene tramite l’interfaccia intuitiva YIKO-GPT, che comprende il significato dei comandi e abbina autonomamente la funzione più adatta.

ECOVACS DEEBOT X9 Pro Omni è imperdibile grazie allo sconto di 700€: il prezzo finale scende a 799€ ma solo fino all’8 ottobre.

ECOVACS X11 OmniCyclone

DEEBOT X11 OmniCyclone è il primo robot aspirapolvere con tecnologia PowerBoost, che garantisce un ciclo continuo intelligente con ricarica ultrarapida per una copertura di pulizia senza interruzioni fino a 1.000 m2 per ciclo.

Il robot è dotato della nuova stazione OmniCyclone con tecnologia PureCyclone, un design avanzato a doppia fase che elimina la necessità di sacchetti antipolvere, mantenendo una perdita di aspirazione dell’1% dopo la raccolta della polvere.

Sfruttando la rinnovata soluzione BLAST, il robottino è in grado di raggiungere una potenza di aspirazione elevata, fino a 19.500 PA, generando un flusso d’aria da 18 l/s. Tale potenza si traduce in un aumento del 140% nella rimozione delle polveri sottili dai tappeti.

Per il lavaggio, il sistema OZMO ROLLER 2.0 opera con una pressione di 3800 PA, e supporta il Lavaggio a immersione in acqua calda mantenuta a una temperatura costante di 75°C per sciogliere lo sporco ostinato.

La pulizia lungo i bordi è gestita dalla tecnologia TruEdge 3.0 Extreme, con un rullo sospeso esteso di 1,5 cm. Il dispositivo integra la tecnologia ZeroTangle 3.0, un sistema a doppia spazzola che assicura un funzionamento anti-grovigli al 100%, ed è gestito dall’assistente YIKO e dalla visione ultra precisa AIVI 3D 3.0.

Il prezzo di DEEBOT X11 OmniCyclone scende a 1.199€ in occasione della Festa delle Offerte Prime!

ECOVACS DEEBOT T50 Pro Omni Gen 2

DEEBOT T50 Pro Omni Gen 2 è il modello ultra-sottile di ECOVACS progettato per una copertura completa in ogni punto della casa. Il suo design estremamente compatto, con un’altezza di soli 81 mm, gli consente di pulire senza sforzo sotto i mobili bassi e nelle aree difficili da raggiungere, migliorando l’efficienza complessiva.

Il robot offre un’aspirazione estremamente potente di 21.000 PA, rimuovendo efficacemente lo sporco da pavimenti e tappeti. L’intelligenza è gestita dalla tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach, basata su Vision-Language Model (VLM), che riconosce gli ostacoli in tempo reale e pulisce con precisione lungo i contorni.

La funzione TruEdge 2.0 migliorata assicura una copertura del pavimento al 100%, mantenendo una prossimità di 1 mm dai bordi. Il sistema OZMO Turbo 2.0 utilizza panni rotanti per sciogliere le macchie ostinate mentre la spazzola ZeroTangle 2.0 elimina efficacemente i grovigli di capelli e peli. Il sollevamento automatico del panno fino a 9 mm protegge in modo efficiente i tappeti mentre la stazione OMNI All in One offre lo svuotamento automatico, l’asciugatura ad aria calda a 45°C e il lavaggio dei panni con acqua calda a 70°C.

Con le promo su Amazon DEEBOT T50 Pro Omni Gen 2 è in sconto a metà prezzo, solo 439€ anziché 899€!

