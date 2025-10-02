Dreame Z30, H14 Pro e L50 Pro Ultra in sconto su Amazon: si parte da meno di 350€ per le tue pulizie tech!

I giorni del 7 e 8 ottobre sono dedicati alla Festa delle Offerte Prime di Amazon: l’iniziativa si presenta come un vero e proprio Prime Day autunnale, con tantissime occasioni per risparmiare. Nonostante manchino vari giorni, Dreame ha già dato il via alle promozioni con i migliori prodotti del suo ecosistema dedicato alle pulizie tech in forte sconto. Oggi andiamo a scoprire tre soluzioni adatte a diverse esigenze di cura dei pavimenti: si parte da soli 328€, chiaramente con tutti i vantaggi della spedizione Prime!

Festa delle Offerte Prime: Dreame Z30, H14 Pro e L50 Pro Ultra a prezzi imperdibili su Amazon

I modelli che andiamo a scoprire oggi sono solo una parte degli sconti di Dreame in occasione della Festa delle Offerte Prime: date un’occhiata alla pagina del brand presente su Amazon per spulciare tra tutti i prodotti in promozione!

Dreame Z30

Se state cercando una aspirapolvere senza fili potente e leggero, allora Dreame Z30 fa al caso vostro. Il dispositivo è caratterizzato da un design sobrio ed un’elegante colorazione nera; anche l’occhio vuole la sua parte, ma lo stile non è il suo unico vantaggio.

L’aspirapolvere Z30 è dotato di una potenza di aspirazione di 310 AW con circa 150.000 giri al minuto grazie all’azione dell’esclusivo TurboMotor; il tutto in un corpo leggero del peso di soli 2 kg. Facile da trasportare ed impugnare, è dotato delle ultime tecnologie di Dreame in fatto di igiene.

Il rilevamento automatico dello sporco rileva in modo intelligente il livello di sporto dei pavimenti e regola la potenza di aspirazione in base all’occorrenza. In questo modo è possibile risparmiare energia, con un notevole vantaggio per l’autonomia. Un indicatore LED cambia colore per indicare sporco pesante (rosso), medio (arancione) o leggero (verde).

In modalità Eco, Dreame Z30 offre fino a 90 minuti di utilizzo, più che sufficienti per una copertura fino a 300 m2 con una singola carica. La spazzola multi-superficie con luce celeste rivela la polvere nascosta sia su tappeti che pavimenti duri; inoltre è presente un sistema anti-groviglio per eliminare efficacemente peli e capelli.

L’aspirapolvere wirless Dreame H30 è in promozione a 328,9€ con gli sconti dedicati al Prime autunnale!

Dreame H14 Pro

Cambiamo categoria con il secondo modello in offerta: Dreame H14 Pro è una lavapavimenti Wet & Dry con caratteristiche premium ma in sconto ad un prezzo davvero imperdibile. Oltre ad aspirare e lavare le superfici è in grado di raggiungere anche i punti più difficili grazie al suo design piatto a 180°.

H14 Pro aderisce perfettamente al pavimento grazie al corpo e alla spazzola che si inseriscono in spazi di appena 14 cm e 9,8 cm: una volta inclinata, la lavapavimenti può arrivare senza problemi sotto letti, divani e mobili bassi, per una pulizia davvero completa.

L’igiene profonda è garantita dalla potenza di aspirazione di 18.000 PA, con un motore da 125.000 giri al minuto, per eliminare in un lampo lo sporco liquido e secco. La spazzola è stata ridisegnata per pulire i bordi con precisione, senza lasciare spazi vuoti.

Non mancano funzionalità smart come il dosaggio intelligente del detergente, la programmazione da remoto e i controlli e le impostazioni tramite smartphone Android e iOS. Completa il quadro una base di ricarica con sistema di autopulizia: H14 Pro si pulisce da sola tramite lavaggio con acqua calda a 60°C, con tanto di asciugatura automatica (rapida in soli 5 minuti oppure silenziosa).

Il prezzo di Dreame H14 Pro scende a 349€, con un risparmio di oltre il 40% su quello di listino.

Dreame L50 Pro Ultra

La nostra panoramica si conclude con Dreame L50 Pro Ultra: in questo caso passiamo ad un robot aspirapolvere di fascia premium, dedicato a chi cerca zero compromessi, massime performance e nessuno sbattimento nella cura dei pavimenti.

Il robottino è progettato per muoversi in totale autonomia: l’intervento umano è ridotto al minimo grazie alla pratica base di svuotamento. Questa è dotata di un look elegante in modo da adattarsi all’ambiente di casa senza stonare. Il dispositivo offre prestazioni di punta in ogni aspetto: il sistema DToF solleva la torretta per eseguire una scansione a 360° negli spazi aperti, per una navigazione ed una mappatura precise.

Negli spazi stretti come sotto mobili, armadi e letti, il sistema si abbassa e l’altezza del robot si riduce a 8,9 cm. A dispetto delle dimensioni compatte offre una potenza di aspirazione di ben 19.500 PA ed elimina polvere, sporco, peli e capelli senza il rischio di grovigli, grazie alla doppia spazzola HyperStream.

Il sistema EasyLeap gli consente di superare gradini e guide delle porte fino a 4 cm mentre per raggiungere bordi ed angoli sono presenti un mocio estendibile ed una spazzola laterale. La base PowerDock si occupa sia della pulizia dei moci con acqua calda a 75°C che dello svuotamento della polvere, la ricarica del detergente e il riempimento del serbatoio dell’acqua.

Dreame L50 Pro Ultra è il modello premium tra le occasioni che vi abbiamo proposto: il prezzo scontato è di 849€, con spedizione Prime.

