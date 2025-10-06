Dreame X50 Ultra, H15 Mix e R10 Pro: scegli il tuo aspirapolvere preferito, a partire da 169€ su Amazon!

Le promo di Dreame in occasione della Festa delle Offerte Prime continuano con tre aspirapolvere da tenere assolutamente d’occhio. Si tratta dei modelli Dreame X50 Ultra, H15 Mix e R10 Pro, rispettivamente robot, lavapavimenti e aspirapolvere senza fili: scegli il dispositivo che più si adatta al tuo stile e alla tua casa e risparmia grazie alle offerte lampo attive il 7 e l’8 ottobre!

Festa delle Offerte Prime: prezzi assurdi per Dreame X50 Ultra, H15 Mix e R10 Pro, ma solo 7 e 8 ottobre

Le occasioni di Dreame sono già attive anche se gli sconti più ghiotti saranno disponibili nei giorni della Festa delle Offerte Prime: date un’occhiata alla pagina del brand presente su Amazon per scoprire tutti i vacuum cleaner già in sconto, ma non dimenticate di passare anche nei giorni del 7 e 8 ottobre!

N.B. – tutti i prezzi sono riportati in anteprima, ma le offerte saranno attive il 7 e l’8 ottobre!

Dreame X50 Ultra Complete

Crediti: Dreame

Si parte con un modello premium, caratterizzato da un prezzo importante ma con funzionalità avanzate e tanta eleganza. Dreame X50 Ultra Complete è un robot aspirapolvere top di gamma dotato di una potenza di aspirazione da 20.000 PA e in grado di raggiungere qualsiasi punto della casa grazie alla tecnologia ProLeap.

Il design con ruote e gambe retraibili consente al robot di superare ostacoli come gradini e scalini fino a 6 cm, un traguardo importante che lo rende una soluzione versatile e dinamica.

Il sistema di mappatura intelligente a 360° è basato su un sensore DToF retrattile: negli spazi aperti è alzato e in grado di mappare l’ambiente con precisione mentre in prossimità di spazi stretti si abbassa per permettere al robottino di raggiungere i punti più difficili (sotto mobili bassi).

La doppia spazzola antigroviglio lo rende l’alleato perfetto contro i peli degli animali domestici e i calli lunghi; la spazzola Dual Flex Arm è progettata per raggiungere gli angoli mentre la base di svuotamento offre sia il lavaggio dei moci con acqua calda che un serbatoio capiente, per circa 100 giorni di autonomia.

Il robottino Dreame X50 Ultra Complete passa da 1.499€ a 999€, con i vantaggi della spedizione Prime: un’occasione d’oro per mettere le mani su uno dei migliori prodotti per le pulizie tech!

Dreame H15 Mix

Crediti: Dreame

Con Dreame H15 Mix cambiamo genere e passiamo ad una lavapavimenti, utile sia contro lo sporco secco che umido. Anche in questo caso siamo alle prese con una soluzione premium, dotata delle tecnologie all’avanguardia di Dreame. Inoltre il motore principale può essere staccato e collegato agli accessori: da lavapavimenti diventa aspirapolvere stick e non solo!

La potenza di aspirazione fino a 23.000 PA permette di rimuovere lo sporco con la massima efficacia ma il tocco magico è dato dal braccio robotico GapFree AI DescendReach, che rileva i detriti e si abbassa automaticamente in soli 0,2 secondi, rimuovendo lo sporco senza lasciare aloni su tre lati.

La lavapavimenti è dotata di un corpo inclinabile fino a 180°, per pulire a fondo sotto letti, divani e mobili bassi, senza il minimo sforzo. Presente anche un sistema di autopulizia della spazzola con lavaggio tramite acqua calda a 100°C, insieme alla funzione di asciugatura silenziosa con aria calda a 90°C.

Il prezzo di Dreame H15 Mix scende a 649€ (anziché 899€) ma solo nei giorni della Festa delle Offerte Prime.

Dreame R10 Pro

Crediti: Dreame

Per chi cerca un prodotto versatile e potente ma senza lavaggio, Dreame R10 Pro è la scelta perfetta (specialmente in sconto a 169€). In questo caso si tratta di un classico aspirapolvere senza fili: il corpo leggero e maneggevole lo rende facile da impugnare e da spostare, ma senza rinunciare alla potenza grazie all’aspirazione fino a 20.000 PA.

L’autonomia si spinge fino a 65 minuti di pulizia, per raggiungere ogni angolo della casa senza corse. La doppia illuminazione LED frontale permette di individuare efficacemente lo sporco mentre la spazzola antigroviglio raccoglie peli e capelli in modo facile e veloce.

In dotazione ci sono varie testine intercambiabili come la mini spazzola elettrica (per tessuti e mobili) e la spazzola pieghevole per gli angoli e gli spazi ristretti.

