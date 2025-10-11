Dove comprare Xiaomi Pad 8 e 8 Pro

Dove comprare Xiaomi Pad 8
Crediti: Xiaomi

Dopo aver visto tutti i dettagli su come mettere le mani sui nuovi Xiaomi 17, ora tocca anche ai nuovi tablet della compagnia di Lei Jun. Scopri dove comprare Xiaomi Pad 8 e 8 Pro, freschi di lancio in patria e disponibili in anteprima per gli utenti occidentali meno timorosi.

Xiaomi Pad 8 e 8 Pro: dove comprare i nuovi tablet, aspettando il lancio in versione Global

xiaomi pad 8
Crediti: Xiaomi

I nuovi Xiaomi Pad 8 e 8 Pro sono stati presentati in Cina insieme ai top di gamma della serie 17: per il momento non c’è ancora una data Global e l’unico modo per averli e in versione cinese. I tablet sono acquistabili tramite store di terze parti: il software è quello originale, in lingua cinese e inglese, mentre i servizi di Google sono stati preinstallati. Entrambi i dispositivi sono disponibili in vari tagli di memoria.

Xiaomi Pad 8 – 8/128 GB – Versione cinese | TradingShenzhen

Spedizione dalla CINA 16€

337€
Compra ora!
Xiaomi Pad 8 Pro – 12/256 GB – Versione cinese | TradingShenzhen

Spedizione dalla CINA 16€

507€
Compra ora!

Domande frequenti su Xiaomi Pad 8 e 8 Pro

Xiaomi Pad 8/8 Pro è in Italiano?

Il tablet è dotato di software China, in lingua cinese e inglese.

Xiaomi Pad 8/8 Pro ha i servizi Google?

Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente sia il Play Store che i vari servizi di Google.

Xiaomi Pad 8/8 Pro supporta gli aggiornamenti?

Sì, il tablet supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA.

Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso: 251,22 x 173,42 x 5,75/5,8 mm, 485/494 grammi
  • Colorazioni: Black, Blue, Green
  • Certificazione IP: assente
  • Display: Flat LCD 11,2″ 3.2K (3.200 x 2.136 pixel), 144 Hz, 3:2, 345 PPI, tocco a 1.080 Hz, colore a 12 bit, 800 nit
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento passivo
  • SoC:
    • Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 4 nm TSMC (Pad 8)
    • Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC (Pad 8 Pro)
  • RAM: LPDDR5X, LPDDR5T
  • Storage: UFS 4.1, UFS 3.1, non espandibile
  • Batteria: 9.200 mAh
  • Ricarica:
    • 45W, inversa 22.5W (Pad 8)
    • 67W, inversa 22.5W (Pad 8 Pro)
  • Fotocamera:
    • singola 13 MP f/2.2 (Pad 8)
    • singola 50 MP f/1.8 (Pad 8 Pro)
  • Selfie camera:
    • OV08D 8 MP f/2.28 (Pad 8)
    • OV32D 32 MP f/2.2 (Pad 8 Pro)
  • Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR
  • Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

