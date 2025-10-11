Dopo aver visto tutti i dettagli su come mettere le mani sui nuovi Xiaomi 17, ora tocca anche ai nuovi tablet della compagnia di Lei Jun. Scopri dove comprare Xiaomi Pad 8 e 8 Pro, freschi di lancio in patria e disponibili in anteprima per gli utenti occidentali meno timorosi.

Xiaomi Pad 8 e 8 Pro: dove comprare i nuovi tablet, aspettando il lancio in versione Global

Crediti: Xiaomi

I nuovi Xiaomi Pad 8 e 8 Pro sono stati presentati in Cina insieme ai top di gamma della serie 17: per il momento non c’è ancora una data Global e l’unico modo per averli e in versione cinese. I tablet sono acquistabili tramite store di terze parti: il software è quello originale, in lingua cinese e inglese, mentre i servizi di Google sono stati preinstallati. Entrambi i dispositivi sono disponibili in vari tagli di memoria.

Domande frequenti su Xiaomi Pad 8 e 8 Pro

Xiaomi Pad 8/8 Pro è in Italiano? Il tablet è dotato di software China, in lingua cinese e inglese. Xiaomi Pad 8/8 Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente sia il Play Store che i vari servizi di Google. Xiaomi Pad 8/8 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, il tablet supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 251,22 x 173,42 x 5,75/5,8 mm, 485/494 grammi

Colorazioni: Black, Blue, Green

Certificazione IP: assente

Display: Flat LCD 11,2″ 3.2K (3.200 x 2.136 pixel), 144 Hz, 3:2, 345 PPI, tocco a 1.080 Hz, colore a 12 bit, 800 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 4 nm TSMC (Pad 8) Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC (Pad 8 Pro)

RAM: LPDDR5X, LPDDR5T

Storage: UFS 4.1, UFS 3.1, non espandibile

Batteria: 9.200 mAh

Ricarica: 45W, inversa 22.5W (Pad 8) 67W, inversa 22.5W (Pad 8 Pro)

Fotocamera: singola 13 MP f/2.2 (Pad 8) singola 50 MP f/1.8 (Pad 8 Pro)

Selfie camera: OV08D 8 MP f/2.28 (Pad 8) OV32D 32 MP f/2.2 (Pad 8 Pro)

Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3

