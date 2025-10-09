Dove comprare Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max

dove comprare xiaomi 17 pro max
Dopo il lancio in Cina finalmente possiamo iniziare a mettere le mani sui nuovi top di gamma del brand. Andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max in attesa dell’uscita internazionale: si tratta di un’anteprima particolarmente ghiotta per i Mi Fan, specialmente per la presenza dell’inedito modello Pro Max. Inoltre le due versioni Pro dovrebbero restare un’esclusiva cinese, quindi un motivo in più per accaparrarseli.

Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max: dove comprare i nuovi top di gamma

xiaomi 17 pro max
La nuova gamma Xiaomi 17 è stata lanciata in Cina e ancora non c’è una data Global. Al momento tutti e tre i modelli sono acquistabili tramite store di terze parti, d’importazione e in versione cinese: il software è quello originale, ma con i servizi di Google preinstallati dallo store.

http://Xiaomi%2017%20–%2012/256%20GB%20–%20Versione%20cinese%20|%20TradingShenzhen

Xiaomi 17 – 12/256 GB – Versione cinese | TradingShenzhen

Spedizione dalla CINA 16€

627€
Compra ora!
http://Xiaomi%2017%20Pro%20–%2012/256%20GB%20–%20Versione%20cinese%20|%20TradingShenzhen

Xiaomi 17 Pro – 12/256 GB – Versione cinese | TradingShenzhen

Spedizione dalla CINA 16€

757€
Compra ora!
http://Xiaomi%2017%20Pro%20Max%20–%2012/512%20GB%20–%20Versione%20cinese%20|%20TradingShenzhen

Xiaomi 17 Pro Max – 12/512 GB – Versione cinese | TradingShenzhen

Spedizione dalla CINA 16€

847€
Compra ora!

Tutte le configurazioni

  • Xiaomi 17 – 12/256 GB – 627€
  • Xiaomi 17 – 12/512 GB – 677€
  • Xiaomi 17 – 16/512 GB – 717€
  • Xiaomi 17 Pro – 12/256 GB – 757€
  • Xiaomi 17 Pro – 16/512 GB – 847€
  • Xiaomi 17 Pro – 16 GB/1 TB – 937€
  • Xiaomi 17 Pro Max – 12/512 GB – 847€
  • Xiaomi 17 Pro Max – 16/512 GB – 937€
  • Xiaomi 17 Pro Max – 16 GB/1 TB – 1.017€

Domande frequenti su Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max

Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max è in Italiano?

Lo smartphone è dotato di software China, in lingua cinese e inglese.

Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max ha i servizi Google?

Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente sia il Play Store che i vari servizi di Google.

Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max supporta gli aggiornamenti?

Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA.

Quali sono le bande supportate da Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max?

La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

Xiaomi 17Xiaomi 17 ProXiaomi 17 Pro Max
Dimensioni e peso151,1 x 71,8 x 8,06 mm, 191 grammi151,1 x 71,8 x 8,0 mm, 191 grammi162,9 x 77,6 x 8,0 mm, 219 grammi
CertificazioneIP68IP68IP68
DisplayFlat OLED 6,3″ 1.5K, LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz, 3.500 nitFlat AMOLED 6,3″ 1.5K, LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz, 3.500 nit, Xiaomi Shield GlassFlat AMOLED 6,9″ 1.5K, LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz, 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0
Display posterioreAssenteFlat AMOLED 2,7″ HD, refresh rate LTPO 120 Hz, tocco a 120 Hz, DC Dimming e 3.500 nitFlat AMOLED 2,9″ HD, refresh rate LTPO 120 Hz, tocco a 120 Hz, DC Dimming e 3.500 nit
Sicurezzalettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
Raffreddamentoal liquido con camera di vapore da 4.497 mm2al liquido con camera di vapore da 4.497 mm2al liquido con camera di vapore da 4.497 mm2
SoCQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5
RAMLPDDR5XLPDDR5XLPDDR5X
ROMUFS 4.1 non espandibileUFS 4.1 non espandibileUFS 4.1 non espandibile
Batteria7.000 mAh7.000 mAh7.500 mAh
Ricarica100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W
Fotocamera50 + 50 + 50 MP50 + 50 + 50 MP50 + 50 + 50 MP
Selfie camera50 MP50 MP50 MP
Connettività e altroDual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, UWBDual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, UWB
Sistema operativoAndroid 16 con HyperOS 3Android 16 con HyperOS 3Android 16 con HyperOS 3

