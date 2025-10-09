Dopo il lancio in Cina finalmente possiamo iniziare a mettere le mani sui nuovi top di gamma del brand. Andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max in attesa dell’uscita internazionale: si tratta di un’anteprima particolarmente ghiotta per i Mi Fan, specialmente per la presenza dell’inedito modello Pro Max. Inoltre le due versioni Pro dovrebbero restare un’esclusiva cinese, quindi un motivo in più per accaparrarseli.

Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max: dove comprare i nuovi top di gamma

Crediti: Xiaomi

La nuova gamma Xiaomi 17 è stata lanciata in Cina e ancora non c’è una data Global. Al momento tutti e tre i modelli sono acquistabili tramite store di terze parti, d’importazione e in versione cinese: il software è quello originale, ma con i servizi di Google preinstallati dallo store.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tutte le configurazioni

Xiaomi 17 – 12/256 GB – 627€

Xiaomi 17 – 12/512 GB – 677€

Xiaomi 17 – 16/512 GB – 717€

Xiaomi 17 Pro – 12/256 GB – 757€

Xiaomi 17 Pro – 16/512 GB – 847€

Xiaomi 17 Pro – 16 GB/1 TB – 937€

Xiaomi 17 Pro Max – 12/512 GB – 847€

Xiaomi 17 Pro Max – 16/512 GB – 937€

Xiaomi 17 Pro Max – 16 GB/1 TB – 1.017€

Domande frequenti su Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max

Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, in lingua cinese e inglese. Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente sia il Play Store che i vari servizi di Google. Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Xiaomi 17/17 Pro/17 Pro Max? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max Dimensioni e peso 151,1 x 71,8 x 8,06 mm, 191 grammi 151,1 x 71,8 x 8,0 mm, 191 grammi 162,9 x 77,6 x 8,0 mm, 219 grammi Certificazione IP68 IP68 IP68 Display Flat OLED 6,3″ 1.5K, LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz, 3.500 nit Flat AMOLED 6,3″ 1.5K, LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz, 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass Flat AMOLED 6,9″ 1.5K, LIPO, refresh rate LTPO a 120 Hz, 12 bit, DC Dimming 2.160 Hz, 3.500 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0 Display posteriore Assente Flat AMOLED 2,7″ HD, refresh rate LTPO 120 Hz, tocco a 120 Hz, DC Dimming e 3.500 nit Flat AMOLED 2,9″ HD, refresh rate LTPO 120 Hz, tocco a 120 Hz, DC Dimming e 3.500 nit Sicurezza lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni) Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 4.497 mm2 al liquido con camera di vapore da 4.497 mm2 al liquido con camera di vapore da 4.497 mm2 SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM LPDDR5X LPDDR5X LPDDR5X ROM UFS 4.1 non espandibile UFS 4.1 non espandibile UFS 4.1 non espandibile Batteria 7.000 mAh 7.000 mAh 7.500 mAh Ricarica 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W 100W, wireless 50W, inversa cablata/wireless 22.5W Fotocamera 50 + 50 + 50 MP 50 + 50 + 50 MP 50 + 50 + 50 MP Selfie camera 50 MP 50 MP 50 MP Connettività e altro Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, UWB Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, UWB Sistema operativo Android 16 con HyperOS 3 Android 16 con HyperOS 3 Android 16 con HyperOS 3

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.