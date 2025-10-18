Dove comprare vivo X300 e X300 Pro

Di
Gabriele Cascone
-
Dove comprare vivo X300 e X300 Pro
Crediti: vivo

Il produttore cinese spinge ancora una volta sull’acceleratore, sfornando un Camera Phone che imposta nuovi standard per la fotografia mobile. vivo X300 e X300 Pro si basano sul nuovo sensore personalizzato in collaborazione con Samsung ed introducono tante novità: ecco dove comprare i flagship di nuova generazione, al momento solo in versione cinese.

vivo X300 e X300 Pro: dove comprare i nuovi top di gamma con Dimensity 9500

vivo x300 pro
Crediti: vivo

Dopo il lancio in Cina, vivo X300 e X300 Pro sono acquistabili anche da noi occidentali: tuttavia per ora si tratta della versione cinese d’importazione, disponibile tramite store di terze parti. Il software è quello originale asiatico, tuttavia i servizi Google sono stati preinstallati (insieme al Play Store). Ricordiamo che l’acquisto è dedicato ad utenti esperti: per tutti gli altri, la serie X300 arriverà nei mercati Global a novembre.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

http://vivo%20X300%20–%2016/256%20GB%20–%20Versione%20cinese%20|%20TradingShenzhen

vivo X300 – 16/256 GB – Versione cinese | TradingShenzhen

Spedizione dalla CINA 16€

 More Less
767€
Compra ora!
http://vivo%20X300%20Pro%20–%2012/256%20GB%20–%20Versione%20cinese%20|%20TradingShenzhen

vivo X300 Pro – 12/256 GB – Versione cinese | TradingShenzhen

Spedizione dalla CINA 16€

 More Less
807€
Compra ora!

Domande frequenti su vivo X300 e X300 Pro in versione cinese

vivo X300/X300 Pro è in Italiano?

Lo smartphone è dotato di software asiatico, ma multilingue (dovrebbe comprendere anche l’Italiano, in base alle versioni precedenti di OriginOS).

vivo X300/X300 Pro ha i servizi Google?

Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente sia il Play Store che i vari servizi di Google.

vivo X300/X300 Pro supporta gli aggiornamenti?

Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA.

Quali sono le bande supportate da vivo X300/X300 Pro?

La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

  • Dimensioni e peso:
    • X300 – 150,57 x 71,92 x 7,95 mm, 190 grammi
    • X300 Pro – 161,98 x 75,48 x 7,99 mm, 226 grammi
  • Certificazione: IP68/IP69
  • Display:
    • X300 – Flat AMOLED LTPO 8T (BOE Q10+) 6,31″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit
    • X300 Pro – Flat AMOLED LTPO 8T (BOE Q10+) 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
  • Raffreddamento al liquido con camera di vapore
  • SoC: MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra
    • 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium
    • 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro
  • GPU: ARM Mali G1-Ultra
  • RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
  • Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile
  • Batteria:
    • X300 – 6.040 mAh
    • X300 Pro – 6.510 mAh
  • Ricarica: 90W, wireless 40W
  • Fotocamera:
    • X300 – tripla con 200 + 50 + 50 MP (f/1.68-2.57-2.0) con ottiche ZEISS, ISP V3+, Samsung HPB (1/1,4″) con OIS, teleobiettivo periscopico (LYT-602) con OIS e ultra-wide
    • X300 Pro – tripla con 50 + 200 + 50 MP (f/1.57-2.67-2.0) con ottiche ZEISS, ISP V3+ e VS1, LYT-828 (1/1,28″) con OIS, teleobiettivo periscopico (Samsung HPB, 1/1,4″) con OIS e ultra-wide
  • Selfie camera: Samsung JN5, 50 MP (f/2.0)
  • Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR
  • Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.