Dove comprare vivo X300 e X300 Pro

Il produttore cinese spinge ancora una volta sull’acceleratore, sfornando un Camera Phone che imposta nuovi standard per la fotografia mobile. vivo X300 e X300 Pro si basano sul nuovo sensore personalizzato in collaborazione con Samsung ed introducono tante novità: ecco dove comprare i flagship di nuova generazione, al momento solo in versione cinese.

vivo X300 e X300 Pro: dove comprare i nuovi top di gamma con Dimensity 9500

Crediti: vivo

Dopo il lancio in Cina, vivo X300 e X300 Pro sono acquistabili anche da noi occidentali: tuttavia per ora si tratta della versione cinese d’importazione, disponibile tramite store di terze parti. Il software è quello originale asiatico, tuttavia i servizi Google sono stati preinstallati (insieme al Play Store). Ricordiamo che l’acquisto è dedicato ad utenti esperti: per tutti gli altri, la serie X300 arriverà nei mercati Global a novembre.

Domande frequenti su vivo X300 e X300 Pro in versione cinese

vivo X300/X300 Pro è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software asiatico, ma multilingue (dovrebbe comprendere anche l’Italiano, in base alle versioni precedenti di OriginOS). vivo X300/X300 Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente sia il Play Store che i vari servizi di Google. vivo X300/X300 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da vivo X300/X300 Pro? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: X300 – 150,57 x 71,92 x 7,95 mm, 190 grammi X300 Pro – 161,98 x 75,48 x 7,99 mm, 226 grammi

Certificazione: IP68/IP69

Display: X300 – Flat AMOLED LTPO 8T (BOE Q10+) 6,31″ 1.5K+ (2.640 x 1.216 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit X300 Pro – Flat AMOLED LTPO 8T (BOE Q10+) 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) con refresh rate 1-120 Hz, colore a 10 bit, PWM a 2.160 Hz, luminosità di picco di 4.500 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 9500, 3 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 4,21 GHz – ARM C1-Ultra 3 x 3,50 GHz – ARM C1-Premium 4 x 2,7 GHz – ARM C1-Pro

GPU: ARM Mali G1-Ultra

RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: X300 – 6.040 mAh X300 Pro – 6.510 mAh

Ricarica: 90W, wireless 40W

Fotocamera: X300 – tripla con 200 + 50 + 50 MP (f/1.68-2.57-2.0) con ottiche ZEISS, ISP V3+, Samsung HPB (1/1,4″) con OIS, teleobiettivo periscopico (LYT-602) con OIS e ultra-wide X300 Pro – tripla con 50 + 200 + 50 MP (f/1.57-2.67-2.0) con ottiche ZEISS, ISP V3+ e VS1, LYT-828 (1/1,28″) con OIS, teleobiettivo periscopico (Samsung HPB, 1/1,4″) con OIS e ultra-wide

Selfie camera: Samsung JN5, 50 MP (f/2.0)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6

