Stiloso come al solito, potente e dotato di una super batteria ed uno schermo extra-large: il nuovo top di gamma di iQOO ed arriverà in versione Global il 28 novembre. Purtroppo non sarà disponibile all’acquisto in Italia ma non temete e continuate a leggere per scoprire dove comprare iQOO 15 in versione cinese, con lingua italiana e tutti i servizi Google!

iQOO 15: dove comprare il nuovo top di gamma del brand di vivo

Crediti: iQOO

Il top di gamma di iQOO arriverà nei mercati internazionali a fine novembre, ma per ora si parla solo dell’India. Anche stavolta la serie non farà capolino in Europa e in Italia; male dato che parliamo di un flagship ad alte prestazioni, dal design accattivante ed un prezzo appetibile.

Tra le novità di iQOO 15 troviamo la nuova colorazione Lingyun, con una cover che cambia colore in base all’angolo di visione, passando dal grigio/argento a delle sfumature rosse. Inoltre si tratta del primo smartphone OLED 2K LEAD, una tecnologia pensata per avere una maggiore luminosità (fino a 6.000 nit) ma con un consumo energetico contenuto, risoluzione nitida, fedeltà cromatica e varie funzionalità visive contro l’affaticamento degli occhi.

Il cuore del flagship è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, alimentato da 7.000 mAh di batteria; per gli scatti c’è una fotocamera Sony da 50 MP con grandangolo e tele periscopico.

Se siete interessati a mettere le mani sul nuovo top di gamma, segnaliamo che iQOO 15 è acquistabile da uno store di terze parti: si tratta della versione cinese ma con firmware multilingue (c’è anche l’italiano) e con i servizi Google e il Play Store preinstallati. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Scheda tecnica

Dimensioni e peso: 163,65 x 76,71 x 8,1/8,17/8,28 mm, 215/220 grammi

Colorazioni: Black, Legend White, Green, Lingyun, Honor of Kings Edition

Certificazione: IP68/IP69

Display: Flat OLED Samsung M14 da 6,85″ 2K (3.168 x 1.440 pixel), refresh rate LTPO a 144 Hz, campionamento del tocco a 3.200 Hz, colore a 10 bit, PWM Dimming 2.160 Hz e luminosità di picco fino a 6.000 nit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore da 8.000 mm 2

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 4,6 GHz – Oryon Gen 3 6 x 3,62 GHz – Oryon Gen 3

GPU: Adreno 840

RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra Pro

Storage: 256/512 GB/1 TB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 7.000 mAh

Ricarica: 100W, wireless 40W

Fotocamera: tripla 50 + 50 + 50 MP (f/1.88-2.0-2.65) con OIS, ultra-wide 150° e teleobiettivo periscopico con OIS e zoom ottico 3X

Selfie camera: 32 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1

Sistema operativo: Android 16 con OriginOS 6

