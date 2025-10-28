DJI ROMO è il primo robot aspirapolvere con la tecnologia dei droni: ora in Italia!

Il panorama della tecnologia per la casa intelligente sta assistendo a una trasformazione, con prodotti sempre più avanzati. L’ultima innovazione arriva direttamente da DJI, leader indiscusso nella tecnologia dei droni civili, con il lancio di DJI ROMO, una serie di robot aspirapolvere avanzati che promettono di portare il DNA e la precisione dei droni direttamente sul pavimento di casa.

ROMO non è solo un aspirapolvere, ma un vero e proprio sistema di pulizia intelligente, combinando sensori avanzati, algoritmi sofisticati e una potenza di aspirazione impressionante. Il risultato? Una copertura totale e prestazioni straordinarie sia su pavimenti duri che sui tappeti. Il tutto con uno sforzo minimo da parte dell’utente!

DJI ROMO ufficiale in Italia: tutte le novità del primo robot aspirapolvere del brand, tra caratteristiche e prezzo

Crediti: DJI

Ciò che distingue immediatamente la serie ROMO è l’eccezionale potenza di rilevamento, che sfrutta la tecnologia di rilevamento degli ostacoli a livello millimetrico utilizzata nei droni di punta di DJI.

Per raggiungere questa precisione, il robot integra un sistema avanzato dotato di due sensori di visione fisheye ad alte prestazioni e un LiDAR a stato solido a doppio trasmettitore grandangolare. Sfruttando la tecnologia derivata dai droni e il machine learning, ROMO non solo mappa l’ambiente, ma è in grado di riconoscere ed evitare ostacoli minuti come cavi di ricarica spessi appena 2 mm o persino carte da gioco.

Grazie alla combinazione dei dati provenienti da molteplici sensori, il dispositivo sviluppa una profonda consapevolezza ambientale, permettendo una navigazione efficace sotto letti o divani anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, l’esperienza di DJI nella mappatura e navigazione con droni ha perfezionato gli algoritmi di pianificazione del percorso, creando percorsi di pulizia per una copertura efficiente. Il robottino pianifica percorsi intelligenti anche attorno a mobili di forma irregolare e adatta la strategia di pulizia per avvicinarsi a cavi, gambe dei tavoli e angoli, garantendo una pulizia accurata senza lasciare zone trascurate, pur evitando oggetti ed altri ostacoli.

Potenza, lavaggio smart e autonomia

Crediti: DJI

Le prestazioni di pulizia di DJI ROMO sono supportate da un motore ad alte prestazioni e da un design ottimizzato del flusso d’aria, che si traduce in una potenza di aspirazione fino a 25.000 PA e un flusso d’aria di ben 20 litri al secondo.

Il robot mostra anche una notevole intelligenza adattiva; ad esempio, quando i sensori visivi rilevano detriti leggeri come la lettiera per gatti, ROMO riduce automaticamente la velocità e la rotazione della spazzola laterale per prevenire la dispersione. Per una pulizia ancora più approfondita, le spazzole a rullo convogliano efficacemente detriti, peli e polvere verso il centro cavo per un’aspirazione efficiente, facilitando la rimozione dei capelli lunghi.

I due bracci flessibili estensibili e retraibili in tempo reale, guidati dal sistema di mappatura e dagli algoritmi adattivi, si muovono automaticamente per raggiungere in profondità angoli e bordi, rimuovendo la polvere da aree difficili come sotto i mobili, attorno alle gambe dei tavoli e lungo pareti e arredi irregolari.

Il serbatoio integrato da 164 ml mantiene costantemente umidi i panni, evitando che le aree pulite alla fine del ciclo ricevano un lavaggio insufficiente a causa dell’asciugatura degli stessi. Inoltre, la regolazione automatica dell’erogazione dell’acqua aumenta la quantità in presenza di sporco ostinato.

Il modello premium, ROMO P, offre funzionalità avanzate di personalizzazione: il robot dispone di un vano aggiuntivo per il profumatore per pavimenti, consentendo di personalizzare la routine di pulizia. Ad esempio, usando il detergente per affrontare il grasso della cucina o il profumatore per una sanificazione profonda. Nella modalità di Pulizia personalizzata di cucina e bagno, ROMO applica il detergente ai panni lavapavimenti per il grasso ostinato e ritorna appositamente alla stazione base per lavare i panni dopo aver trattato queste zone, prevenendo così la contaminazione incrociata.

L’autonomia è massimizzata grazie alla stazione autopulente, progettata per facilitare la manutenzione. La piastra di lavaggio della stazione base utilizza quattro getti d’acqua ad alta pressione e un ampio scarico dei rifiuti di 16 mm di diametro per lavare accuratamente i panni e sciacquare via i residui.

Questa efficienza garantisce fino a 200 giorni di funzionamento senza necessità di manutenzione. Inoltre, la stazione base è dotata di un sistema di soppressione del suono a 3 stadi, filtrando fino all’80% del rumore durante la raccolta della polvere, assicurando una pulizia silenziosa. La ricarica rapida da 55 W, permette di raggiungere la carica completa in sole 2,5 ore.

Prezzo e disponibilità in Italia

Crediti: DJI

DJI ROMO segna un notevole passo avanti per i robot aspirapolvere, fondendo l’ingegneria di precisione dai droni con l’intelligenza artificiale per l’ambiente domestico.

Che si tratti del modello standard o della versione premium ROMO P, che mette in mostra i suoi componenti meticolosamente organizzati attraverso pannelli trasparenti, l’obiettivo del brand è chiaro: offrire prestazioni di pulizia al top e una manutenzione ridotta al minimo.

La gamma di robot aspirapolvere è disponibile nello store ufficiale di DJI e presso altri rivenditori: di seguito trovate configurazioni e prezzi.