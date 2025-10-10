Nuovi aumenti per Disney+: sale il prezzo degli abbonamenti in Italia

Di
Gabriele Cascone
-
Disney plus aumento prezzo italia
Crediti: Disney

Dopo il caso del Game Pass (con un forte aumento di prezzo annunciato a sorpresa da Microsoft) ora tocca anche a Disney+. I rincari della piattaforma di Topolino erano già avvenuto negli USA ed ora raggiungono anche l’Italia: per fortuna non si tratta di prezzi troppo salati, specialmente rispetto all’aumento del Game Pass. Andiamo a vedere i nuovi dettagli e com’è cambiato il costo dei vari abbonamenti.

Rincari per Disney+, ora anche in Italia: come cambia il prezzo dei vari abbonamenti

Disney Plus
Crediti: Disney

Com’è ormai consuetudine, l’aumento di prezzo di Disney+ è dovuto alla necessità di investire per poter offrire il miglior intrattenimento possibile: lo riporta la stessa compagnia per giustificare i rincari, che riguardano tutti i piani disponibili. Di seguito trovate i dettagli sulle tipologie di abbonamento, insieme ai prezzi aggiornati.

  • Standard con pubblicità
    • 6,99€ al mese (dai precedenti 5,99€)
    • non è previsto un piano annuale
    • pubblicità, qualità Full HD, fino a 2 riproduzioni simultanee
  • Standard
    • 10,99€ al mese (dai precedenti 9,99€)
    • 109,90€ all’anno (dai precedenti 99,90€)
    • nessuna pubblicità, qualità Full HD, fino a 2 riproduzioni simultanee, download
  • Premium
    • 15,99€ al mese (dai precedenti 13,99€)
    • 159,90€ all’anno (dai precedenti 139,90€)
    • nessuna pubblicità, qualità 4K UHD e HDR, fino a 4 riproduzioni simultanee, download, Dolby Atmos supportato

Tirando le somme si tratta di un incremento di 1€ per i vari piani mensili, mentre quelli annuali salgono di 10€ e 20€ (rispettivamente per Standard e Premium). I prezzi sono già in vigore per i nuovi abbonati mentre per gli utenti già iscritti, i rincari partiranno i due momenti:

  • dal 4 novembre per gli utenti con abbonamento mensile sottoscritto prima del 30 settembre 2025;
  • dal 25 novembre per gli utenti con abbonamento annuale sottoscritto prima del 30 settembre 2025.