DAZN consiglia di cambiare password: ci problemi di sicurezza?

La piattaforma di streaming DAZN sta attualmente inviando una comunicazione via email ad alcuni utenti per sollecitarli ad aggiornare la password dell’account per motivi di sicurezza. Recentemente, diversi iscritti hanno ricevuto una comunicazione all’indirizzo email registrato, con l’oggetto “Informazione di servizio: aggiorna la tua password DAZN”.

DAZN invita alcuni utenti a cambiare password: no, non si tratta di un tentativo di phishing

Crediti: DAZN

Questa iniziativa è mirata, ad esempio, a quegli utenti DAZN che possiedono un account gratuito, che non hanno abbonamenti attivi e che non accedono da tempo con le proprie credenziali.

DAZN tiene a precisare che la sicurezza dell’utente è la massima priorità. La piattaforma spiega che, per proteggere al meglio il profilo e i dati personali, è consigliabile modificare la password dell’account.

Anche in assenza di un abbonamento attivo, infatti, la protezione dell’account rimane fondamentale per evitare accessi non autorizzati o eventuali violazioni sui dati. L’invito a modificare la password mira proprio a scongiurare accessi non autorizzati o possibili violazioni di dati personali.

Di conseguenza sembra che non ci siano problemi di sicurezza per gli utenti e che questi avvisi facciano siano normale amministrazione.

Come reimpostare la password di DAZN

La piattaforma invita dunque gli utenti contattati a procedere con la modifica delle credenziali dell’account.

La comunicazione ricevuta via email invita l’utente a recarsi sul sito DAZN, tramite un link diretto alla pagina dedicata alla reimpostazione della password. Non si tratta quindi di un tentativo di phishing, ma di un messaggio ufficiale da parte della piattaforma.

In questa specifica pagina, l’utente deve inserire l’indirizzo email associato all’account che si desidera aggiornare e, cliccando sul tasto apposito, richiedere il reset della password.

Come scegliere una password sicura

Per garantire il massimo livello di sicurezza, DAZN suggerisce alcune regole generali per la scelta delle credenziali. Prima di tutto, si consiglia di utilizzare credenziali diverse per ogni sito web.

Inoltre, è richiesto che la password sia almeno di 6 caratteri, e che sia composta da un mix di lettere, numeri e simboli in maiuscolo e minuscolo.

Infine, DAZN raccomanda di non usare password facili da indovinare, menzionando come esempi credenziali deboli quali “password” o “12345678”, e di non utilizzare in alcun caso informazioni personali, come nome, data di nascita o indirizzo.