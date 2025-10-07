Le migliori dash cam 4K per la Festa delle Offerte Prime: sconti oltre il 30% con 70mai!

I giorni del 7 e 8 ottobre sono dedicati alla Festa delle Offerte Prime: le telecamere per auto 70mai non possono mancare all’evento. Le dash cam 70mai A800SE, T800, 4K Omni e A810 sono protagoniste assolute degli sconti del brand, con occasioni fino al 31% di sconto: si tratta di telecamere da auto con risoluzione 4K, in grado di restituire immagini nitide per la massima sicurezza.

Dash cam 4K 70mai, immagini nitide e impeccabili per una guida sicura: ecco le occasioni imperdibili su Amazon

70mai A800SE

Crediti: 70mai

70mai A800SE si presenta come la dash cam 4K UHD di riferimento, capace di catturare filmati reali a 3840 x 2160 pixel a 30FPS, garantendo che ogni dettaglio cruciale, come targhe e segnali stradali, sia registrato senza upscaling. Il vero salto di qualità avviene con l’implementazione dell’HDR hardware, una tecnologia che gestisce luci e ombre direttamente a livello di sensore, offrendo video nitidi e naturali anche in condizioni estreme come gallerie o controluce.

Le riprese notturne sono potenziate da un’apertura ultra-grandangolare f/1.55 e da un algoritmo proprietario, per colori fedeli e chiarezza anche al buio. Dal punto di vista della resistenza, questa cam è dotata di una soluzione a supercondensatore, per reggere a temperature di esercizio estreme e offrire una lunga durata dei cicli di ricarica.

La protezione è completa grazie alla Sorveglianza dei parcheggi 24H (con rilevamento delle collisioni tramite sensore G e registrazione time-lapse) e alla Registrazione d’Emergenza con buffer, che salva fino a 3 minuti prima dell’impatto e 30 secondi dopo, preservando ogni prova vitale.

Il GPS integrato traccia percorsi, velocità e posizione, mentre il Wi-Fi 6 a 2.4GHz assicura una connessione veloce per gestire filmati e impostazioni direttamente tramite l’app 70mai.

70mai T800

Crediti: 70mai

Salendo di livello, 70mai T800 stravolge il concetto di protezione a bordo introducendo il primo sistema a tre canali con doppia registrazione 4K sul mercato: telecamera anteriore e posteriore in 4K, affiancate da una telecamera interna in Full HD, eliminando virtualmente gli angoli ciechi.

Il cuore pulsante di questa soluzione è la tecnologia dual Sony Starvis 2 (IMX678) sui canali anteriore e posteriore, che vanta una sensibilità alla luce superiore del 90% e prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione raddoppiate. Supporta anche il 4K a 60 FPS in modalità a canale singolo per una fluidità cinematografica.

L’innovazione continua con l’HDR esteso a tutti e tre i canali e con le esclusive tecnologie 70mai Night Owl Vision per ridurre rumore e abbagliamento notturno e 70mai Lumi Vision per la visibilità in parcheggi quasi totalmente oscuri.

La camera T800 offre anche il supporto alla connettività 4G LTE (con un accessorio separato), che abilita il monitoraggio da remoto, lo streaming live e gli avvisi istantanei sul telefono. Anche qui troviamo il supercondensatore per la massima affidabilità in temperature estreme, l’ADAS a 5 modalità per la sicurezza attiva e un utilissimo Monitoraggio della tensione della batteria con 9 livelli di protezione, un’assoluta novità.

70mai T800 – 382,4€ (15% di sconto)

70mai 4K Omni

Crediti: 70mai

70mai 4K Omni 360° Full View alza l’asticella della sorveglianza grazie alla sua copertura a 360 gradi e al Rilevamento del movimento AI 2.0, supportato da doppi sensori ad effetto Hall che consentono una rotazione fluida e precisa per tracciare obiettivi multipli in movimento. Offre registrazione 4K anteriore e Full HD posteriore (supportano l’HDR), con la telecamera anteriore che sfrutta il sensore Sony STARVIS 2 IMX678.

Questa dash cam è un vero concentrato di intelligenza: supporta anch’essa la connettività 4G LTE (opzionale) per la localizzazione dell’auto e gli avvisi istantanei, e integra l’assistente vocale MaiX, che risponde ai comandi anche in italiano.

Per il trasferimento dati, sfrutta il Wi-Fi 6 a 5 GHz, raggiungendo velocità di download fino a 20 MB/s. Anche questa dash cam incorpora il supercondensatore per resistere a temperature estreme e il Monitoraggio della tensione della batteria. Non manca il Filtro Road Story, che aggiunge dati di guida ed effetti visivi ai video, trasformando le riprese in clip degne di una condivisione social.

70mai 4K Omni – 319,9€ (20% di sconto)

70mai A810

Crediti: 70mai

Infine, 70mai A810 si posiziona come una soluzione dual-channel ad alta definizione, integrando il sensore Sony STARVIS 2 IMX678 sulla telecamera frontale 4K, migliorando le prestazioni in condizioni di scarsa luminosità rispetto ai sensori precedenti.

Presente la Registrazione HDR a doppio canale (4K anteriore e Full HD posteriore) per un bilanciamento ottimale dell’esposizione. Le tecnologie 70mai Night Owl Vision e MaiColor Vivid+ Solution lavorano in tandem per garantire immagini chiare e nitide in ogni condizione.

Il Rilevamento del movimento tramite AI è una delle sue carte vincenti in modalità parcheggio, attivando la registrazione solo in presenza di potenziali pericoli, calcolando distanza e comportamento delle persone nelle vicinanze.

Inoltre, supporta la Registrazione in tempo reale e offre un Super-rilevamento ADAS che include avvisi per pedoni e motociclisti, un’aggiunta significativa per la sicurezza attiva.

70mai A810 – 179,9€ (31% di sconto)

Contenuto realizzato in collaborazione con 70mai.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.