Con il coupon eBay di ottobre risparmi fino a 75€ su Xiaomi, Tineco e Blackview

Tornano le offerte di eBay, ancora una volta con un coupon che permette di risparmiare su una vasta selezione di prodotti. La promozione di ottobre mette al centro articoli tech di vari brand: ci sono smartphone Redmi e POCO, ma anche aspirapolvere Tineco, dispositivi Blackview, notebook, tablet, accessori e tanto altro ancora!

Coupon eBay di ottobre: arrivano le offerte del mese, con uno sconto del 15% utilizzabile fino a 4 volte

Crediti: eBay

L’iniziativa durerà fino al 29 ottobre e permette di ottenere uno sconto del 15% utilizzando il nuovo coupon eBay “BRANDOCT25“, con un risparmio massimo di 75€. Tuttavia c’è un ulteriore fattore di convenienza: il coupon può essere utilizzato per un massimo di 4 volte per utente. Quindi potrete ottenere uno sconto complessivo di ben 300€, ma diviso su quattro ordini diversi.

La promozione è valida su tutte le categorie, ad accezione di Altre marche italiane e delle categorie sempre escluse. Per tutte le offerte e la lista di prodotti e venditori inclusi, date un’occhiata alla pagina dedicata!

Come funziona il Coupon eBay di Ottobre 2025

Il codice da utilizzare è “ BRANDOCT25 ” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout;

” e va inserito all’interno dell’apposito campo, prima di procedere con il checkout; il valore del coupon è del 15%, con uno sconto massimo per utilizzo di 75€;

4 utilizzi per ogni utente;

quindi lo sconto massimo totale è 300€;

la promozione termina il 29 ottobre 2025 (alle ore 23:59).

