Partecipa al nuovo contest #BatteriopatiaChallenge per ricevere Honor 400 Smart!

Arriva un nuovo contest per la Community di Honor, un’iniziativa carica di ironia che ti permette di mettere le mani sull’ultimo mid-range del brand. Partecipa alla sfida e prova a ricevere un Honor 400 Smart, lo smartphone pensato per dire addio all’ansia da batteria!

Honor mette alla prova gli utenti con un contest nuovo di zecca, ispirato al video di Batteriopatia

Nei giorni scorsi è stata pubblicata una simpatica collaborazione tra Honor Italia e il trio musicale AUCH, che mette sotto i riflettori una delle problematiche tech più sentite dagli utenti: l’ansia da batteria scarica. Il tema della canzone è la “Batteriopatia“, ossia proprio il timore tutto moderno di restare senza smartphone a causa della batteria. Questa particolare “ansia” viene trattata con leggerezza e ironia, offrendo uno spaccato realistico della quotidianità degli utenti.

Un esperimento riuscito, in grado di far sorridere ma anche riflettere sul legame sempre più profondo tra la tecnologia e la vita di tutti i giorni, trasmettendo un messaggio serio con un’atmosfera canzonatoria e spigliata.

Il protagonista del video è Honor 400 Smart, dispositivo equipaggiato con una super batteria da 6.500 mAh e in grado di offrire fino a due giornate di utilizzo piene, senza alcuna ansia.

#BatteriopatiaChallenge è la nuova sfida di Honor: come partecipare al contest

Il video musicale diventa una sfida per gli appassionati della Community del brand, con #BatteriopatiaChallenge. Per partecipare al contest di Honor non dovrete far altro che seguire questi passaggi:

Realizzate un reel ispirato al video ufficiale degli AUCH, utilizzando il loro audio originale nella parte finale “100%, 70%, 30%, 1%, dead / da quando ho un HONOR il mio power bank non ha più un power bank” Mostrate un’azione quotidiana – come ad esempio studiare, allenarvi o ballare – ripetuta ai diversi livelli di ricarica (100%, 70%, 30% e 1%) Pubblicate il video su Instagram o TikTok taggando @honor_italia Usate gli hashtag #BatteriopatiaChallenge #HONOR400Smart #AddioAnsiaDaBatteria e taggate un amico per sfidarlo a fare lo stesso.

I video più creativi saranno ricondivisi da Honor Italia ma non solo: in palio ci sono 3 smartphone Honor 400 Smart per i migliori reel della challenge! Per il regolamento completo date un’occhiata alla pagina ufficiale presente nel portale della Community di Honor.

Il contest #BatteriopatiaChallenge di Honor termina il 27 novembre, quindi avete ancora un bel po’ di tempo per dare sfogo alla vostra creatività e realizzare un video divertente da condividere sui social!

