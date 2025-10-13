Come provare il nuovo OnePlus 15 in anteprima, con The Lab

Come da tradizione, la casa di Pete Lau ha annunciato l’apertura del programma The Lab dedicato a OnePlus 15. L’iniziativa permette ad alcuni fortunati utenti di provare in anteprima il prossimo top di gamma, condividendo i propri feedback con la Community. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa e c’è una buona notizia: è valida anche in Europa!

Il programma The Lab permette di provare OnePlus 15 prima del debutto: ecco come funziona

Crediti: OnePlus

Per gli utenti di OnePlus meno esperti – e quelli che hanno bisogno di una rinfrescata – il programma The Lab è una vera e propria tradizione. Introdotto con il lancio di OnePlus 3 e 3T, permette di provare e recensire in anteprima i nuovi smartphone del brand cinese.

Tramite l’apposita campagna viene scelto un numero limitato di recensori tra gli utenti della Community. Nel caso di OnePlus 15, sono aperte le selezioni per 20 recensori: per partecipare basta essere iscritto alla Community, avere un’età pari o superiore ai 18 anni ed essere residente in Europa o in India. Gli utenti non iscritti possono provvedere tramite questa pagina.

Come partecipare a OnePlus 15 The Lab

Per provare ad accedere a The Lab è necessario compilare il form dedicato: in sostanza si tratta di presentarsi e di scrivere una recensione di un dispositivo che si possiede attualmente. Inoltre bisogna allegare alcuni scatti effettuali con uno smartphone o una DSLR. È anche possibile allegare un video per mostrare le proprie abilità alle prese con registrazione e montaggio.

Dato che si tratta di un contest, OnePlus ha pubblicato anche la pagina con termini e condizioni, per la massima precisione. Le domande possono essere compilate fino al 23 ottobre mentre i vincitori saranno annunciati il 26 ottobre.

Il nuovo top di gamma OnePlus

Il prossimo flagship del brand sarà annunciato in Cina ad ottobre ma non c’è ancora una data per la versione Global. Si vocifera del mese di novembre, quindi teniamo le dita incrociate. Nel frattempo, per saperne di più, potete dare un’occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak e le conferme dedicate a OnePlus 15.