Battery test: OPPO Find X9 Pro supera iPhone 17 Pro Max e Xiaomi si difende bene

Ora che (quasi) tutti i top di gamma di gamma di ultima generazione sono ufficiali, iniziano test e prove per saggiare le capacità di ciascuno di essi. Un video mette a confronto OPPO Find X9 Pro, iPhone 17 Pro Max e Google Pixel 10 Pro XL: il trittico di flagship viene messo alla prova con un battery test estremo e i risultati vedono come vincitore assoluto il modello cinese, complice anche la sua batteria extra-large.

OPPO Find X9 Pro, iPhone 17 Pro Max e Google Pixel 10 Pro XL alle prese con un battery test estremo

Crediti: OPPO

Il video confronto del canale YouTuber Lover of Tech presenta un interessante battery test tra alcuni dei giganti del momento. OPPO Find X9 Pro con la sua colossale batteria da 7.500 mAh – con tecnologia al silicio-carbonio, quindi in un corpo sottile – sfida i rivali Apple e Google, rispettivamente con a bordo unità da 5.088 mAh e 5.200 mAh.

Se i produttori cinesi hanno abbracciato da tempo le nuove batterie ultrasottili ad altra densità, i brand statunitensi sono ancora molto restii e continuano a puntare maggiormente sulle ottimizzazioni software.

C’è da dire che la scelta di OPPO ha pagato bene: il top di gamma ha raggiunto le 11 ore e 17 minuti di utilizzo continuo, superando entrambi i rivali con uno scarto di oltre 4 ore. iPhone 17 Pro Max ha totalizzato 7 ore e 17 minuti mentre Pixel 10 Pro XL è arrivato a 7 ore.

Xiaomi 17 Pro Max non è da meno ma non supera OPPO

Crediti: Xiaomi

I colleghi di GSMArena hanno effettuato i loro test personali con tutti gli ultimi top di gamma del momento e anche in questo caso il vincitore è stato OPPO Find X9 Pro. Il dispositivo ha totalizzato una media di 21 ore e 57 minuti: le metriche dei test sono differenti rispetto a quelle precedenti, quindi non fatevi impressionare da questi numeri.

Tuttavia anche Xiaomi 17 Pro Max ha reagito bene, con una media di 20 ore e 50 minuti: come il rivale cinese, il dispositivo monta un’unità da 7.500 mAh al silicio-carbonio. Comunque ci sono brutte notizie per noi occidentali: in Italia dovrebbe arrivare solo Xiaomi 17 base, lasciando i modelli Pro come esclusiva cinese; una tradizione che dura da tempo.

Tornando ai test, in questo caso iPhone 17 Pro Max ha totalizzato una media di 17 ore e 58 minuti, posizionandosi sopra Xiaomi 15 Ultra (16 ore) e Samsung Galaxy S25 Ultra (poco meno di 15 ore).

La nostra recensione di OPPO Find X9 Pro