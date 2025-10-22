iPhone Fold si fa in due: Apple pensa ad un pieghevole a conchiglia

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple starebbe cambiando strategia dopo i risultati deludenti di iPhone Air. Il primo smartphone ultrasottile è arrivato dopo mesi di hype, indiscrezioni e clamore, eppure non sembra aver fatto breccia nel cuore degli appassionati di Cupertino. Per questo motivo ora Apple starebbe guardando ancora più seriamente al suo iPhone pieghevole, con l’aggiunta di un secondo modello con display a conchiglia.

Dopo il primo iPhone Fold ci sarà anche un pieghevole a conchiglia: ecco quando arriverà, secondo i rumor

Crediti: 9to5mac

Visti i risultati di iPhone Air, Cupertino avrebbe ridotto la produzione del dispositivo, concentrando tutte le risorse verso i nuovi iPhone 17. Questi, al contrario del modello ultrasottile, stanno macinando traguardi e di conseguenza la compagnia statunitense avrebbe deciso di aumentare la produzione.

Addirittura si vocifera di una possibile cancellazione della gamma Air, che quindi potrebbe concludersi con un solo smartphone all’attivo. Quindi tutte le attenzioni di Apple ora sarebbero rivolte al primo iPhone pieghevole, un dispositivo di cui si è parlato tanto (ma sempre sotto forma di leak).

Il lancio sarebbe previsto nel corso del 2026 ma si vocifera anche di un’altra aggiunta, seppur in arrivo successivamente. Il primo pieghevole di Cupertino sarebbe in formato libro (come Galaxy Z Fold 7) e questo sarà seguito da un iPhone pieghevole a conchiglia.

Addirittura pare che Apple abbia già chiamato in causa i primi fornitori e quindi non si tratterebbe di una semplice idea in programma. Il debutto di questo secondo modello dovrebbe avvenire più tardi, nel 2028, quindi ci sarà da attendere.