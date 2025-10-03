Problemi con iMessage e iOS 26: Apple spiega come risolvere

Dall’introduzione di iOS 26 a settembre, gli utenti di iPhone hanno incontrato vari problemi tecnici. Recentemente, è emerso un bug ancora più impattante, strettamente legato all’attivazione di iMessage, il servizio di messaggistica istantanea esclusivo di Apple per iPhone. Questa settimana, Cupertino ha fornito dei passaggi specifici per la risoluzione dei problemi destinati a tutti quei proprietari di iPhone che riscontrano l’impossibilità di attivare iMessage utilizzando il loro numero di telefono.

iMessage potrebbe avere qualche problema con iOS 26: la soluzione arriva direttamente da Apple

Crediti: Apple

Questo specifico malfunzionamento impedisce effettivamente agli utenti di utilizzare le funzionalità complete di iMessage. Secondo i documenti di supporto forniti da Apple, il problema si verifica molto probabilmente quando il sistema rileva la presenza di una SIM o eSIM inattiva che possiede lo stesso numero di telefono di una SIM attiva sull’iPhone.

Questa duplicazione può avvenire per diverse ragioni, come il cambio di operatore telefonico o l’abbandono di una vecchia scheda SIM in favore di una eSIM. Gli utenti che stanno riscontrando questo inconveniente noteranno diversi segnali che indicano il fallimento dell’attivazione di iMessage con il numero di telefono: riceveranno un avviso di Non Consegnato per i messaggi inviati e non saranno in grado di riceverne.

Inoltre i messaggi verranno inviati e ricevuti tramite RCS o SMS, e per questo motivo, presenteranno le familiari bolle verdi invece delle bolle blu di iMessage. In alternativa, gli iMessage potrebbero essere inviati utilizzando un indirizzo email anziché il numero di telefono.

Il fix ufficiale di Apple

Per far funzionare nuovamente iMessage in questa specifica situazione, gli utenti devono rimuovere la SIM inattiva e provare a riattivare il servizio. La soluzione è tanto semplice quanto efficace e per fortuna non richiede procedure particolari.

L’eliminazione di una SIM che non è in uso può essere eseguita andando nella sezione Cellulare dell’app Impostazioni ed eliminando la SIM inattiva se ne vengono visualizzate due con lo stesso numero di telefono. Invece se la SIM inattiva è una SIM fisica, deve essere direttamente rimossa dall’iPhone.