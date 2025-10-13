Apple, in arrivo tre nuovi prodotti con chip M5 questa settimana

L’autunno si preannuncia rovente per gli appassionati del mondo Apple. Secondo le ultime indiscrezioni del noto analista Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino sarebbe pronta a lanciare già questa settimana una nuova ondata di dispositivi professionali, tutti equipaggiati con l’attesissimo chip M5.

Gli occhi sono puntati su tre prodotti di punta: MacBook Pro, iPad Pro e Apple Vision Pro, che promettono un significativo balzo in avanti, soprattutto sul fronte delle prestazioni grafiche.

Apple sta per presentare tre nuovi dispositivi con chip M5

Crediti: Apple

Come già accaduto in passato, è probabile che Apple scelga una strategia di annunci scaglionati nel corso dei prossimi giorni, affidandosi a comunicati stampa mirati o a brevi video di presentazione piuttosto che a un evento in grande stile.

Chiunque stia valutando l’acquisto di uno di questi dispositivi farebbe bene ad attendere ancora qualche giorno per non perdere le ultime novità.

Il nuovo chip Apple M5

Il vero protagonista di questo aggiornamento è senza dubbio il processore Apple M5. I benchmark trapelati nelle scorse settimane dipingono il ritratto di un chip che, pur presentando un miglioramento incrementale nelle prestazioni della CPU (circa il 12% più veloce in single-core), segna un passo da gigante per la GPU.

Con un aumento di potenza grafica stimato intorno al 36%, il chip M5 si candida a diventare la scelta d’elezione per creativi, sviluppatori e gamer che necessitano della massima fluidità in attività come il rendering video, la modellazione 3D e il gaming ad alte prestazioni.

MacBook Pro M5

L’aggiornamento più prevedibile riguarda il MacBook Pro. Gurman conferma che il modello base da 14 pollici con chip M5 è “pronto per il lancio” e l’avvio della produzione di massa suggerisce che la sua commercializzazione sia imminente. Si tratterà principalmente di un potenziamento delle specifiche interne, senza modifiche sostanziali al design introdotto negli scorsi anni.

Tuttavia, gli utenti in attesa delle versioni più potenti, M5 Pro e M5 Max, potrebbero dover pazientare più a lungo. Fonti come AppleInsider ipotizzano un rinvio fino all’inizio del 2026 per questi modelli di fascia altissima.

Per un restyling completo, con display OLED touchscreen, design più sottile e il futuro chip M6 basato sul processo produttivo a 2nm di TSMC, sarà invece necessario attendere almeno un altro anno.

iPad Pro M5

Anche l’iPad Pro è pronto a ricevere il nuovo processore. Già avvistato in un video di unboxing di origine russa, il tablet non vedrà stravolgimenti estetici rispetto al modello M4, ma introdurrà migliorie sostanziali.

Oltre al chip M5, che garantirà prestazioni grafiche superiori, si prevede un aumento del 33% della RAM di base, che passerà a 12 GB, e una novità molto richiesta: una doppia fotocamera frontale.

Sebbene quest’ultima caratteristica non fosse evidente nel video trapelato, la sua implementazione faciliterebbe enormemente le videochiamate sia in modalità orizzontale che verticale, consolidando il ruolo del dispositivo come strumento di lavoro versatile.

Apple Vision Pro M5

Forse l’aggiornamento più significativo riguarderà l’Apple Vision Pro. Il passaggio dal chip M2 (presente nell’attuale modello) al nuovo M5 rappresenterà un salto prestazionale enorme, sbloccando esperienze di “spatial computing” molto più complesse e fluide. Il miglioramento sarà drastico sia per la CPU che per la GPU, che beneficerà del ray tracing con accelerazione hardware.

Si vocifera anche dell’introduzione di un co-processore R2, dedicato a elaborare in tempo reale i dati provenienti dai numerosi sensori del visore, migliorando la reattività e l’immersività.

Nonostante lo sviluppo di una vera e propria seconda generazione del Vision Pro sia stato sospeso in favore di occhiali smart, Apple dovrebbe includere nella confezione il più comodo “Dual Knit Band” e potrebbe offrire una nuova colorazione Space Black.

Grandi assenti e possibili sorprese

A sorprendere è l’assenza di indiscrezioni riguardo a un aggiornamento per Mac Mini e iMac con il chip M5. Sebbene non siano al centro dei rumor, non è da escludere che Apple possa annunciarli a margine del lancio del MacBook Pro. L’alternativa è che questi prodotti siano previsti per l’annuncio durante il corso del prossimo anno.

Nessuna novità è invece attesa per Apple TV 4K e HomePod, il cui aggiornamento è previsto non prima dell’inizio del 2026.