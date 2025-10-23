Apple vuole farvi passare ad iPhone, facilita il trasferimento dei dati da Android

Apple ha svelato un nuovo framework, “AppMigrationKit”, progettato per eliminare uno dei maggiori ostacoli al cambio di piattaforma: la perdita dei dati delle app di terze parti. Ma la mossa è bidirezionale e sembra rispondere anche alle pressioni normative.

Il nuovo framework Apple facilita il passaggio dei dati delle app

Crediti: iToolab

Apple sta affilando le armi per convincere un numero sempre maggiore di utenti Android a passare all’ecosistema iPhone. L’azienda ha recentemente pubblicato la documentazione di un nuovo e potente framework software, denominato AppMigrationKit, il cui obiettivo è semplificare drasticamente il trasferimento dei dati delle applicazioni di terze parti tra iOS e piattaforme concorrenti, in primis Android.

Questa mossa mira a risolvere uno dei punti dolenti più significativi per chi considera il “grande salto”: se finora strumenti come “Passa a iOS” trasferivano contatti, foto e messaggi, lasciavano quasi sempre indietro dati cruciali come i progressi di un gioco, le impostazioni di un’app o le chat non salvate in cloud. Con AppMigrationKit, questo ostacolo potrebbe presto scomparire.

Il nuovo framework, attualmente in versione beta e destinato a essere compatibile con i futuri iOS 26.1 e iPadOS 26.1, è progettato specificamente per consentire “un trasferimento una tantum dei dati delle app tra piattaforme Apple e non Apple“.

Come funzionerà AppMigrationKit?

La documentazione tecnica chiarisce che il successo dell’operazione dipenderà interamente dagli sviluppatori di app. Apple fornirà loro gli strumenti, ma saranno le singole software house a doverli implementare.

Gli sviluppatori dovranno integrare nelle loro applicazioni un’estensione specifica, basata sul protocollo AppMigrationExtension. Attraverso questo protocollo, potranno definire se la loro app supporterà l’esportazione dei dati (quando l’utente lascia iOS), l’importazione (quando l’utente arriva su iOS) o entrambe le opzioni.

Quando un utente deciderà di configurare un nuovo dispositivo, tutte le app che hanno adottato AppMigrationKit includeranno automaticamente i propri dati nel pacchetto di migrazione. Apple specifica inoltre che, una volta completato il trasferimento dei dati locali, l’app sul nuovo dispositivo potrà procedere a importare anche eventuali dati archiviati sul cloud, completando così l’esperienza.

La mossa è bidirezionale, grazie Europa?

Sebbene la strategia commerciale di Apple sia chiaramente orientata a facilitare l’ingresso nel proprio ecosistema, l’aspetto più interessante di AppMigrationKit è la sua natura bidirezionale. Il framework non serve solo a importare dati da Android, ma anche a esportarli.

In parallelo, è stato scoperto che Apple sta lavorando a una nuova opzione nelle impostazioni di iOS, sotto Impostazioni > Generali > Trasferisci o ripristina iPhone, chiamata “Transfer to Android” (Trasferisci ad Android). Questa funzione, basata presumibilmente sullo stesso framework, guiderà l’utente nel processo di migrazione verso un dispositivo concorrente.

Questa apertura, apparentemente controintuitiva per un’azienda nota per il suo “walled garden”, è con ogni probabilità una risposta diretta alle crescenti pressioni normative, in particolare al Digital Markets Act (DMA) dell’Unione Europea. Il DMA impone alle grandi piattaforme “gatekeeper”, come Apple, di garantire maggiore interoperabilità e di non ostacolare gli utenti che desiderano passare a servizi concorrenti.

È importante sottolineare che AppMigrationKit è attualmente in fase beta. Apple stessa avverte gli sviluppatori che la documentazione è “preliminare” e che le API sono “soggette a modifiche”. Non vi è ancora una data di rilascio ufficiale confermata per il lancio insieme a iOS 26.1.