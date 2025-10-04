Carbon Neutral: perché Apple Watch e Mac mini hanno perso l’etichetta verde

Per anni Apple ha celebrato alcuni dei suoi dispositivi, come l’Apple Watch e il Mac mini, con il marchio Carbon Neutral. Questo termine indica che, su base netta, un prodotto non aggiunge anidride carbonica nell’atmosfera. Recentemente, tuttavia, questo status è svanito nel silenzio. A partire da Apple Watch Series 11 e Watch Ultra 3, Cupertino ha rimosso l’etichetta dalle pagine dei prodotti e dalle confezioni in tutto il mondo. Anche il Mac mini ha subito la stessa sorte.

Questo cambiamento, che ha avuto luogo a livello globale dopo l’evento iPhone di settembre, non è casuale, ma è il risultato di una combinazione di nuove leggi e pressioni ambientali.

Le ragioni dietro il ritiro dell’etichetta Carbon Neutral da Apple Watch e Mac mini

Crediti: Apple

Prima di tutto, è importante ricordare cosa significava essere Carbon Neutral per Apple. Inizialmente Apple Watch Series 9 e Watch Ultra 2, e successivamente Watch Series 10 e Mac mini con chip M4, erano stati i primi prodotti ad essere così pubblicizzati.

Nel 2023, Cupertino aveva stabilito criteri rigorosi per questi dispositivi: il 100% di elettricità pulita utilizzata per la produzione e l’uso del prodotto, almeno il 30% di materiale riciclato o rinnovabile in peso, e almeno il 50% delle spedizioni effettuate senza trasporto aereo.

Questi sforzi combinati garantivano una riduzione di almeno il 75% delle emissioni, e la piccola quantità di emissioni rimanenti veniva gestita tramite “crediti di carbonio di alta qualità”. Un esempio di progetto di compensazione del carbonio era la collaborazione con Forestal Apepu per sviluppare foreste di eucalipto a crescita rapida su terreni deforestati in Paraguay.

Ma perché togliere l’etichetta? Ci sono due ragioni principali per questo cambiamento globale. La prima motivazione è di natura legale e normativa. Ad agosto, la vicepresidente per l’ambiente di Apple, Sarah Chandler, ha specificato che il cambiamento non era dovuto a una modifica degli sforzi ambientali dell’azienda.

Piuttosto, una nuova legge nell’Unione Europea, che entrerà in vigore a settembre 2026, vieterà alle aziende di utilizzare dichiarazioni come Carbon Neutral o simili su confezioni, pubblicità e pagine di prodotto.

La seconda ragione è legata a controversie legali e ambientali. Un tribunale tedesco ha stabilito che Apple Watch non poteva più essere pubblicizzato come Carbon Neutral dopo che un gruppo ambientalista locale aveva accusato Apple di greenwashing con affermazioni fuorvianti sulla neutralità carbonica.

Alcuni ecologisti hanno sollevato preoccupazioni, riportate da Reuters, sul fatto che le piantagioni di compensazione del carbonio possano effettivamente danneggiare la biodiversità e richiedere un elevato consumo di acqua.

Di fronte a queste leggi e sentenze che ne impedivano la pubblicità, la compagnia statunitense ha rimosso l’etichetta in tutto il mondo. Nonostante ciò, Cupertino probabilmente considera ancora internamente la Series 11, Ultra 3 e anche Mac mini (che non ha subito modifiche recenti) come prodotti a emissioni zero.

Comunque il ritiro dell’etichetta non segna la fine dell’impegno di Apple. L’azienda continua a puntare alla neutralità carbonica per l’intera impronta globale entro il 2030, come ribadito in via ufficiale.