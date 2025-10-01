Ring presenta le sue prime videocamere 4K con funzionalità AI: novità e prezzi

Amazon dà il benvenuto alle prime telecamere di sicurezza 4K di Ring: si tratta di modelli dotati di funzionalità AI e design moderno, sia videocamere che videocitofoni in 2K e 4K. Andiamo a dare un’occhiata a tutte le novità annunciate, insieme al prezzo in Italia.

Amazon presenta le prime videocamere Ring Retinal 4K Vision di Ring: tutti i dettagli e i prezzi in Italia

Ring Retinal 4K alimenta la gamma più avanzata finora con Wired Doorbell Pro, Floodlight Cam Pro e Outdoor Cam Pro: questi dispositivi catturano i dettagli più rilevanti con precisione realistica, producendo video che si avvicinano maggiormente a ciò che viene percepito naturalmente dall’occhio umano. Ring Retinal 2K è disponibile sui modelli Indoor Cam Plus e Wired Doorbell Plus.

Retinal Vision è la tecnologia di imaging di nuova generazione di Ring e non si limita a catturare video, ma ottimizza ogni fase del processo di imaging grazie a un avanzato tuning AI. Non si tratta solo di video più nitidi, ma di introdurre un nuovo livello di intelligenza, dove ogni funzione diventa più efficace grazie a una base visiva più chiara, nitida e vicina alla realtà.

Floodlight Cam Pro

Protezione e illuminazione degli spazi esterni più importanti sono garantite da Floodlight Cam Pro, dotata di tecnologia Retinal 4K e di uno zoom potenziato fino a 10x per catturare i dettagli anche a distanza, oltre alla funzione Low-Light Site che consente una visione a colori anche quando le luci sono spente.

Dispone inoltre di faretti da 2000 lumen, ideali per proteggere aree esterne di grandi dimensioni come vialetti, giardini sul retro o confini di proprietà.

Wired Video Doorbell Pro e Outdoor Cam Pro

Wired Video Doorbell Pro e Outdoor Cam Pro, il nuovo videocitofono cablato e la videocamera da esterno (senza luci) più avanzati di Ring offrono una qualità d’immagine superiore e funzionalità di sicurezza avanzate.

Dotati di Retinal 4K, zoom potenziato fino a 10x, tecnologia Low-Light Sight e visione notturna adattiva, consentono una visione più chiara anche al buio totale, oltre a offrire il rilevamento del movimento 3D.

Grazie allo zoom 10x e alle prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione, i dispositivi con Retinal 4K permettono di cogliere i dettagli anche nelle situazioni più complesse. La tecnologia Retinal 4K non si limita a registrare ciò che accade, ma restituisce una visione realistica, offrendo un livello di chiarezza che consente di percepire l’ambiente circostante quasi come a occhio nudo.

Wired Video Doorbell Plus e Indoor Cam Plus

I modelli Wired Video Doorbell Plus e Indoor Cam Plus offrono immagini nitide e realistiche grazie alla tecnologia Retinal 2K. Le funzionalità Low-Light Sight e Adaptive Night Vision permettono di ottenere una visione a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione e un’immagine più chiara anche al buio, con uno zoom potenziato fino a 4x.

Prezzi e disponibilità

Tutte le novità di Ring sono disponibili in preordine da oggi su Amazon, con spedizione a partire da metà ottobre. Di seguito trovate i link all’acquisto ed il prezzo di vendita:

Floodlight Cam Pro – 279,99€

Wired Doorbell Pro – 249,99€

Outdoor Cam Pro – 199,99€

Wired Doorbell Plus – 179,99€

Indoor Cam Plus – 59,99€

