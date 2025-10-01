Amazon Haul ufficiale in Italia: la sfida a Temu, AliExpress e Shein è iniziata!

Il successo degli store cinesi con prodotti low cost è innegabile: nell’arco di pochissimo tempo realtà una volta sconosciute o di nicchia hanno subito una crescita esponenziale e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Temu, Shein e AliExpress sono cresciuti tantissimo e sono sempre di più gli utenti che in molteplici occasioni li preferiscono ad Amazon.

Ma il colosso statunitense ha deciso di non starsene con le mani in mano: dopo una fase di prova negli States, Amazon Haul debutta ufficialmente anche in Italia!

Amazon Haul debutta in Italia in versione Beta: quali sono i vantaggi e i prodotti disponibili?

La differenza tra la versione classica di Amazon e la nuova piattaforma Haul è visibile fin da subito: basta dare un’occhiata per rendersi conto che i prodotti proposti non superano i 20€. Si tratta di articoli low budget di varie categorie differenti: accessori e gadget, abbigliamento e non solo, in uno stile che richiama proprio quello dei vari store cinesi.

Inoltre non mancano occasioni per risparmiare: per gli ordini superiori ai 30€ viene applicato automaticamente uno sconto del 5% mentre per ordini sopra i 50€ lo sconto è del 10%. C’è anche una promo a tempo limitato: fino al 6 ottobre, acquistando due prodotti verrà applicato uno sconto del 50%.

Amazon Haul è disponibile tramite il sito ufficiale oppure anche attraverso l’app di Amazon, sia su Android che iOS.

