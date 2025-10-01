Come funziona Amazon Haul: con 20€ si compra di tutto!

Dopo tante indiscrezioni, il nuovo shop low-cost Amazon Haul è finalmente realtà, anche in Italia: si è parlato tanto della nuova piattaforma firmata dal colosso dell’e-commerce, in grado di sfidare gli shop cinesi come Temu, AliExpress e Shein con prodotti particolarmente economici. Dopo il debuto negli Stati Uniti, Amazon Haul arriva oggi in Italia in versione beta e promette una ennesima rivoluzione per lo shopping online.

Prezzi bassi e massima convenienza: ecco il nuovo Amazon Haul, ora disponibile in Italia

Crediti: Amazon

Amazon Haul è una nuova sezione del celebre e-commerce dove tutti i prodotti vengono proposti a prezzi estremamente bassi: in questo nuovo shop, infatti, il prezzo del singolo articolo non può superare i 20€, per offrire il massimo della convenienza agli utenti che invece di Amazon tendono a preferire gli store online cinesi più famosi come Temu, Shein e AliExpress.

Inoltre sono presenti anche degli sconti aggiuntivi, che rendono il prezzo ancora più conveniente e competitivo rispetto alla versione tradizionale dell’e-commerce.

Come funziona e cosa si può acquistare su Amazon Haul?

Crediti: Canva

Amazon Haul è integrato direttamente nell’app mobile e nel sito ufficiale di Amazon, con una veste grafica moderna e colorata che ricorda proprio gli store cinesi. Su Haul è possibile trovare gadget, prodotti per la casa e prodotti di elettronica, ma anche vestiti e moda a prezzi incredibilmente bassi. Questo store, infatti, prevede un tetto massimo di 20€ per ogni prodotto, ma la maggior parte degli articoli vengono offerti per poco più di 10€ e al prezzo più basso di addirittura 1€.

Gli utenti sono però incoraggiati dal riempire il proprio carrello grazie agli sconti ottenibili automaticamente al raggiungimento di una determinata cifra spesa. In particolare, qui sotto trovate le scontistiche che possono essere applicate automaticamente al proprio carrello per risparmiare ulteriormente.

5% di sconto con una spesa maggiore di 30€

con una spesa maggiore di 30€ 10% di sconto con una spesa maggiore di 50€

Per festeggiare il lancio in Italia, fino al 6 ottobre c’è il 50% di sconto con l’acquisto di due prodotti.

La consegna è gratis per ordini superiori ai 15€ mentre per cifre inferiori le spese di spedizioni sono fissate a 3,50€. L’interfaccia di Amazon Haul è praticamente la stessa di Amazon: è possibile lasciare una recensione e c’è anche il reso gratuito entro 15 giorni dalla consegna.

Amazon Haul ITALIA Spedizione gratis su ordini superiori ai 15€ More Less Tutto a meno di 20€!

È sicuro acquistare da Amazon Haul?

Crediti: Canva

Tutti i prodotti in vendita su Amazon Haul vengono esaminati in modo che i clienti possano essere certi di ricevere articoli autentici, sicuri e conformi alle norme di legge. Tutti i prodotti, inoltre, sono coperti dalla “Garanzia dalla A alla Z di Amazon“, che protegge i clienti che acquistano su Amazon Haul nel caso in cui l’articoli risulti danneggiato, difettoso oppure non conforme alla descrizione.

Dove è disponibile Amazon Haul?

Crediti: Canva

Amazon Haul è stato lanciato ufficialmente in versione beta prima negli Stati Uniti, ma ora il colosso degli e-commerce ha lanciato il servizio anche in Italia (dopo un’attesa di quasi un anno). Ora la piattaforma è raggiungibile sia tramite il sito di Amazon che l’app per Android e iOS!

