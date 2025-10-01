AliExpress Choice Day: Extra sconti fino al 60%, spedizioni gratis e nuovi Coupon esclusivi!

Il mese è appena iniziato e come di consueto ecco fare capolino anche le nuove offerte della promo mensile dello store cinese. L’evento AliExpress Choice Day permette di beneficiare di vari giorni di Extra sconti, con tanti vantaggi per risparmiare e spedizioni ancora più veloci e completamente gratuite. Approfittane ora!

AliExpress Choice Day: tutto sull’evento promozionale più vantaggioso, con tante offerte e spedizioni rapidi e gratuite

Crediti: Canva

Se sei in cerca di un prodotti tech a prezzo ribassato, allora la promo Choice Day di AliExpress è l’occasione perfetta: nella pagina dedicata all’evento trovi tanti articoli in offerta lampo e nuovi coupon mensili. I codici sconto cambiano periodicamente, così come il tipo di risparmio. Inoltre la spedizione è gratis per tutti gli ordini superiori ai 10€. La promozione è attiva fino al prossimo 7 ottobre (fino alle ore 23.59), quindi solo per pochissimi giorni. Se vuoi saperne di più su questo particolare evento targato AliExpress, dai un’occhiata al nostro approfondimento dedicato.

Disponibili i nuovi Coupon di ottobre 2025

Crediti: AliExpress

Le offerte arrivano anche fino al 60% di sconto e tra le soluzioni disponibili trovi auricolari true wireless, hub usb, accessori smart Xiaomi Mijia, indossabili, caricatori, mouse, lampade intelligenti e tanto altro ancora. Oltre alle occasioni in flash sale è possibile risparmiare ulteriormente con i Coupon del mese. Di seguito trovate i codici esclusivi da utilizzare fino al 7 ottobre o fino ad esaurimento scorte!

Coupon GIZDEAL2 – ricevi 2€ di sconto su ordini superiori a 19€

Coupon GIZDEAL4 – ricevi 4€ di sconto su ordini superiori a 29€

Coupon GIZDEAL7 – ricevi 7€ di sconto su ordini superiori a 49€

Coupon GIZDEAL10 – ricevi 10€ di sconto su ordini superiori a 69€

Coupon GIZDEAL15 – ricevi 15€ di sconto su ordini superiori a 109€

Coupon GIZDEAL20 – ricevi 20€ di sconto su ordini superiori a 159€

Coupon GIZDEAL35 – ricevi 35€ di sconto su ordini superiori a 279€

Coupon GIZDEAL50 – ricevi 50€ di sconto su ordini superiori a 389€

Coupon GIZDEAL65 – ricevi 65€ di sconto su ordini superiori a 529€

Coupon GIZDEAL75 – ricevi 75€ di sconto su ordini superiori a 659€

Questi invece sono i codici sconto generici di AliExpress: potete provare i vari coupon fino ad esaurimento o per tutta la durata del periodo promozionale.

Coupon ITCD02 – ricevi 2€ di sconto su ordini superiori a 15€

Coupon ITCD04 – ricevi 4€ di sconto su ordini superiori a 29€

Coupon ITCD07 – ricevi 7€ di sconto su ordini superiori a 49€

Coupon ITCD010 – ricevi 10€ di sconto su ordini superiori a 69€

Coupon ITCD015 – ricevi 15€ di sconto su ordini superiori a 109€

Coupon ITCD020 – ricevi 20€ di sconto su ordini superiori a 159€

Coupon ITCD035 – ricevi 35€ di sconto su ordini superiori a 279€

Coupon ITCD050 – ricevi 50€ di sconto su ordini superiori a 389€

Coupon ITCD065 – ricevi 65€ di sconto su ordini superiori a 529€

Coupon ITCD075 – ricevi 75€ di sconto su ordini superiori a 659€

Per scoprire tutti i prodotti in sconto conviene dare direttamente un’occhiata alla pagina della promo AliExpress Choice Day! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

AliExpress Choice Day EXTRA SCONTI e spedizioni più veloci e GRATUITE Spedizione gratis a partire da 10€

Reso gratis dopo 15 o 90 giorni

Nuovi Coupon ogni mese

Nuove Offerte Lampo ogni mese More Less Sconti fino al 60%!

