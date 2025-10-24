Aggiornamento di Gemini rende l’accesso a una fondamentale funzione più semplice

Google ha iniziato la distribuzione su larga scala di un aggiornamento per l’interfaccia utente della sua app Gemini, sia mobile che web, che sposta una delle funzioni più strategiche in una posizione decisamente più accessibile.

Il selettore del modello AI, precedentemente relegato nella parte superiore dello schermo, è ora integrato direttamente nella barra del prompt, migliorando notevolmente l’ergonomia e la fluidità d’uso, specialmente sui moderni smartphone di grandi dimensioni.

Scegliere il miglior modello di Gemini per ogni esigenza è ora più facile

Questo cambiamento, atteso da agosto quando erano emerse le prime indiscrezioni, risolve una criticità di design che obbligava gli utenti a un fastidioso allungamento del dito verso la parte alta del display per passare da un modello all’altro, come ad esempio da Gemini 2.5 Pro a Gemini 2.5 Flash.

Ora, il selettore si trova nell’angolo inferiore destro della barra di input, a fianco delle icone del microfono e di Gemini Live.

La modifica non è un semplice riposizionamento, ma parte di una più ampia riprogettazione della barra del prompt. Quest’ultima ha recentemente abbandonato il suo design “inscatolato” per adottare un aspetto “borderless”, che si integra in modo più pulito con la tastiera e libera spazio prezioso. È stato proprio questo guadagno di spazio a permettere l’integrazione del nuovo selettore.

Il vantaggio per l’utente è immediato. Oltre alla comodità ergonomica, il nuovo posizionamento introduce una maggiore coerenza nell’interfaccia. Nelle versioni precedenti, toccando il selettore in alto, il menu a tendina appariva comunque dal basso, creando una disconnessione visiva. Ora, l’azione e la reazione avvengono nello stesso punto dello schermo, rendendo il flusso di lavoro più naturale e intuitivo.

Quando arriva l’aggiornamento di Gemini?

Questo aggiornamento è in fase di rollout come modifica lato server, il che significa che apparirà automaticamente agli utenti senza la necessità di un download manuale. Sebbene sia stato associato alla versione beta 16.42 dell’app Google, numerosi report confermano la sua presenza anche sulla versione stabile 16.41.36, indicando una distribuzione ampia e trasversale.

La coerenza dell’esperienza è garantita dal fatto che la modifica è attiva contemporaneamente anche sull’interfaccia web di Gemini.

Google ha inoltre colto l’occasione per inserire un nuovo elemento commerciale all’interno di questa funzione. Gli utenti che utilizzano la versione gratuita di Gemini noteranno ora, all’interno del menu a tendina del selettore, un invito esplicito a effettuare l’aggiornamento a Google AI Pro.

Si tratta di una strategia di marketing mirata, posizionata in un punto nevralgico dell’interazione, per spingere gli utenti verso i piani a pagamento.