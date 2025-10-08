70mai T800 è la dash cam 4K per la massima sicurezza: ora in sconto con la Festa delle Offerte Prime!

Questo è il secondo e ultimo giorno della Festa delle Offerte Prime, il momento perfetto per risparmiare sul meglio del tech. Durante il periodo promozionale abbiamo visto le migliori dash cam 4K in sconto ma ora ci concentriamo su un modello in particolare. 70mai T800 è un concentrato di tecnologia che migliora la sicurezza della tua auto, sia durante la guida che quando è parcheggiata: l’occasione del momento è su Amazon, con un risparmio del 15% e i vantaggi della spedizione Prime!

Dash cam 4K 70mai T800 con uno sconto del 15% per la Festa delle Offerte Prime, ma ancora per poco

Crediti: 70mai

Se stai cercando una dash cam 4K in grado di coprire ogni angolo cieco, 70mai T800 è la soluzione perfetta per la tua auto. Non si tratta della solita telecamera da cruscotto; si presenta come la prima dash cam sul mercato a offrire una visione a tre canali con doppia registrazione 4K.

A differenza di molti modelli che coprono solo il fronte, questa dash cam combina una telecamera anteriore e una interna in un design integrato e salvaspazio, aggiungendo poi anche una telecamera posteriore. Ciò garantisce una copertura completa da tre angolazioni, eliminando di fatto i punti ciechi più pericolosi.

Sia la telecamera anteriore che quella posteriore registrano in risoluzione 4K nativa, assicurando una nitidezza cinematografica in ogni fotogramma. Optando per la modalità a canale singolo, può raggiungere unarisoluzione 4K a 60 FPS.

La qualità dell’immagine non è lasciata al caso, nemmeno in condizioni difficili. Sia il sensore anteriore che quello posteriore utilizzano una soluzione Sony STARVIS 2 IMX678, che si traduce in pixel più grandi per una migliore acquisizione della luce, offrendo filmati più nitidi e dettagliati.

Per migliorare ulteriormente la visione notturna, il brand ha implementato due tecnologie proprietarie: 70mai Night Owl Vision, che produce immagini più chiare con meno rumore e un ottimo controllo dell’abbagliamento, e per il parcheggio, 70mai Lumi Vision, pensata per garantire una visibilità nitida anche nell’oscurità quasi totale, regolando automaticamente l’esposizione.

Inoltre, T800 supporta la registrazione HDR su tutti e tre i canali, bilanciando luci e ombre per una gamma dinamica migliorata. L’algoritmo MaiColor Vivid+ Solution ottimizza la qualità dell’immagine per dettagli chiave come targhe e segnali stradali, minimizzando riflessi e polarizzazione per una migliore trasparenza.

Ma la protezione vera e propria arriva quando l’auto è ferma. La Modalità Smart Parking Guardian è un sistema di sorveglianza completo: grazie al più recente algoritmo AI sviluppato internamente, la camera è in grado di rilevare persone sospette nelle vicinanze e, non appena identificata un’attività sospetta, attiva automaticamente tutti e tre i canali per una registrazione simultanea di 30 secondi. Per accedere a questa funzione è necessario il Kit di cablaggio 70mai o 4G Hardwire, venduto separatamente.

In caso di collisione, il sensore G attiva istantaneamente la registrazione dalle tre telecamere, catturando prove essenziali. Per risparmiare spazio, registra anche filmati continui in Time-Lapse a 1 FPS.

Crediti: 70mai

Infine, l’affidabilità: T800 utilizza un supercondensatore, una soluzione robusta che resiste a temperature estreme (da -40 °C a 85 °C) e garantisce una lunga durata dei cicli di ricarica, salvando automaticamente i video anche in caso di interruzione improvvisa di corrente.

Il GPS integrato cattura velocità, orario e coordinate come prova, il sistema ADAS a sensibilità avanzata avvisa l’utente per minimizzare i pericoli, e il Monitoraggio della tensione della batteria fornisce uno stato 24/7 e nove livelli di protezione contro il consumo eccessivo.

In conclusione, la dash cam 4K 70mai T800 è un vero e proprio sistema di sicurezza a 360° che porta la protezione dell’auto a un livello superiore grazie alla sua configurazione a tre canali e al doppio 4K. Il prezzo scende a 382,49€ su Amazon, con un risparmio del 15%, ma solo fino all’8 ottobre.

Le offerte sulle dash cam 4K 70mai continuano

Le occasioni dedicate alle dash cam 4K di 70 mai continuano con queste offerte imperdibili, tutte disponibili fino al termine dell’evento di Amazon (le ore 23:59 dell’8 ottobre).

70mai dash cam 4K Omni – 319.99€ (20% di sconto): dotata di un corpo 360° Full View, si tratta di una dash cam in grado di offrire una copertura a 360 gradi, con registrazione 4K anteriore e Full HD posteriore (entrambe con HDR);

(20% di sconto): dotata di un corpo 360° Full View, si tratta di una dash cam in grado di offrire una copertura a 360 gradi, con registrazione 4K anteriore e Full HD posteriore (entrambe con HDR); 70mai dash cam 4K A800SE – 109.99€ (31% di sconto): una dash cam 4K con HDR hardware, tecnologia a supercondensatore, GPS integrato e Wi-Fi 6;

(31% di sconto): una dash cam 4K con HDR hardware, tecnologia a supercondensatore, GPS integrato e Wi-Fi 6; 70mai dash cam 4K A810 – 179.99€ (31% di sconto): soluzione dual channel ad alta definizione, con sensore Sony STARVIS 2 IMX678 per la telecamera frontale 4K; non manca il rilevamento del movimento AI così come la registrazione in tempo reale e il super-rilevamento ADAS.

Contenuto realizzato in collaborazione con 70mai.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.