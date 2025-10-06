Avete un Pixel? Ad Halloween provate queste 6 funzioni consigliate da Google

Con Halloween ormai alle porte, Google ha deciso di raccontare una serie di funzionalità integrate nei suoi dispositivi Pixel e perfette per celebrare la stagione più spettrale dell’anno.

In un post ufficiale sul proprio blog, l’azienda di Mountain View ha messo in evidenza 6 strumenti, alcuni dei quali sono debuttati con i nuovi Pixel 10, Pixel 10 Pro XL e Pixel Watch 4, pensati per aggiungere un tocco di magia (o di terrore) ai festeggiamenti.

6 funzioni dei Pixel da provare ad Halloween

La comunicazione arriva con una firma d’eccezione, che sottolinea il tono ironico e festivo dell’iniziativa. A firmare il post è infatti un certo Jack O. Lantern, che si presenta nientemeno come il “Chief Scare Officer” (CSO), ovvero il “Direttore Capo dello Spavento” di Google. Un dettaglio goliardico che introduce una guida pratica e divertente per tutti i possessori dell’ecosistema Pixel.

Ecco quindi le sei “spaventose” funzioni consigliate da Google per questo Halloween.

1. Un quadrante a tema per il Pixel Watch

Il primo consiglio è dedicato ai possessori di un Pixel Watch (inclusa la nuova versione 4). Per entrare subito nell’atmosfera, Google suggerisce di personalizzare il proprio orologio con un quadrante fotografico a tema.

Il procedimento è semplice: dall’app Pixel Watch sullo smartphone, bisogna selezionare “Quadranti” e toccare l’icona di modifica. Da lì, si sceglie l’opzione per un quadrante fotografico.

A questo punto, l’app si collega a Google Foto, permettendo di selezionare fino a 30 immagini diverse che ruoteranno sul display. Il consiglio di Google? “Provate a scorrere indietro fino agli scorsi ottobre per alcune nostalgiche foto di Halloween, direttamente sul vostro polso“.

2. La foto di gruppo perfetta (senza escludere nessuno)

Halloween è spesso un momento di ritrovo con amici e familiari, tra feste in maschera e “dolcetto o scherzetto”. Riuscire a scattare una foto di gruppo in cui tutti appaiano al meglio è una sfida.

I nuovi Pixel 10 introducono Auto Best Take, una funzione che analizza automaticamente fino a 150 fotogrammi in pochi secondi per trovare (o creare, fondendo più scatti) l’immagine perfetta in cui nessuno ha gli occhi chiusi o un’espressione infelice.

Inoltre, per il fotografo designato che finisce sempre per mancare dalla foto, la funzione Add Me (disponibile sulla linea Pixel 9 e 10) permette di scattare la foto e di aggiungersi in un secondo momento.

3. Camera Coach: la regia per scatti spettrali

Per chi vuole fare un salto di qualità fotografico, la serie Pixel 10 introduce il Camera Coach. Si tratta di un assistente basato sull’intelligenza artificiale che guida l’utente nel processo di scatto.

Basta comunicare al “Coach” che tipo di risultato si desidera ottenere – ad esempio, una foto artistica di un costume o un ritratto spettrale delle zucche intagliate – e l’IA fornirà consigli in tempo reale sulla composizione, l’inquadratura e le impostazioni per ottenere l’immagine perfetta.

4. Scatenare la fantasia con l’IA generativa

Le capacità di intelligenza artificiale dei Pixel aprono a infinite possibilità creative. Google invita gli utenti a usare l’IA conversazionale di Gemini o gli strumenti di editing per trasformare le proprie foto. Si può chiedere a Google Foto di aggiungere un costume da strega o da vampiro al proprio cane, o di creare un collage a tema autunnale.

Con Pixel Studio, che purtroppo da noi in Italia non è ancora disponibile, è possibile generare da zero intere scene spettrali partendo da un semplice prompt testuale. Volete trasformare una foto dello scorso anno in un breve video inquietante o dare a un ritratto un aspetto “antico e maledetto”? Basta chiederlo al vostro Pixel.

5. Registrare una traccia audio da brividi

La rinomata app Registratore dei Pixel si è recentemente aggiornata con la possibilità di aggiungere musica di sottofondo alle registrazioni. Google suggerisce un utilizzo creativo per Halloween: registrare la propria voce mentre si emettono suoni spettrali o lamenti “da fantasma” e poi aggiungere una colonna sonora.

Per un effetto ottimale, la guida consiglia di selezionare le opzioni musicali “arrabbiato” o “triste” al momento della creazione della musica. L’IA genererà una traccia strumentale perfetta per la colonna sonora di una festa a tema o di una casa infestata.

6. Adattarsi ai giorni più bui con la Sveglia luce graduale

Infine, un consiglio meno spettrale ma decisamente stagionale. Halloween coincide con l’accorciarsi delle giornate; per aiutare gli utenti ad abituarsi al cambio di stagione e alle mattine più buie, Google raccomanda di attivare la Sveglia luce graduale.

Questa funzione, disponibile nelle impostazioni Riposo dell’app Orologio, illumina gradualmente lo schermo del Pixel nei 15 minuti che precedono il suono della sveglia, simulando l’alba.

Questo aiuta a rendere il risveglio nel buio un po’ più naturale e meno traumatico. Per attivarla, basta andare nella scheda Riposo dell’app Orologio, impostare un orario e assicurarsi che l’opzione Sveglia luce graduale sia attiva.