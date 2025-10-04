Se hai uno di questi 4 smartphone Samsung di’ addio agli aggiornamenti

Samsung ha ufficialmente terminato il supporto software per quattro dei suoi smartphone di fascia media e bassa lanciati nel 2021.

La decisione, sebbene attesa, segna un momento cruciale per i possessori di questi dispositivi, che d’ora in poi non riceveranno più le fondamentali patch di sicurezza.

Questi 4 smartphone Samsung Galaxy non saranno più aggiornati

La notizia non giunge come un fulmine a ciel sereno, ma rappresenta la naturale conclusione del ciclo di vita software promesso dall’azienda. Samsung è da tempo riconosciuta come uno dei produttori più virtuosi nel panorama Android per la longevità del suo supporto software, garantendo aggiornamenti per un periodo superiore a molti concorrenti.

Al momento del lancio, avvenuto tra agosto e settembre 2021, l’azienda aveva promesso quattro anni di aggiornamenti di sicurezza per questi modelli. Una promessa mantenuta con puntualità, dato che il supporto si è concluso, come da programma, a settembre 2025.

Per questi smartphone, il supporto relativo ai major update del sistema operativo Android si era già interrotto da tempo. Tuttavia, la cessazione delle patch di sicurezza mensili o trimestrali rappresenta un rischio ben più concreto per l’utente finale.

Senza questi aggiornamenti, i dispositivi diventano progressivamente più vulnerabili a nuove minacce informatiche, come malware, virus e tentativi di phishing, che potrebbero sfruttare falle di sicurezza scoperte dopo la fine del supporto.

In parole semplici, utilizzare uno di questi smartphone sarà come navigare su internet da un computer senza un antivirus aggiornato: una porta potenzialmente aperta per i malintenzionati che mirano a rubare dati sensibili, come password, informazioni bancarie e dati personali.

Di fronte a questo scenario, il consiglio per i possessori di un Galaxy A03s, Galaxy A52s, Galaxy F42 5G o Galaxy M32 5G è uno solo: è arrivato il momento di considerare seriamente l’acquisto di un nuovo smartphone. Continuare a utilizzare un dispositivo non più supportato non è consigliabile, specialmente se lo si usa per operazioni delicate come l’home banking, gli acquisti online o la gestione di email di lavoro.

Per guidare gli utenti nella transizione, Samsung stessa indica i percorsi di upgrade più logici e naturali all’interno del suo ecosistema. I successori diretti, che offrono non solo una piattaforma software sicura e aggiornata ma anche significativi miglioramenti in termini di prestazioni, fotocamera e autonomia, sono i seguenti:

Per i possessori del Galaxy A03s, l’erede designato è il Galaxy A07 .

. Chi ha un Galaxy F42 5G può guardare al nuovo Galaxy F56 .

. Gli utenti del Galaxy M32 5G troveranno un degno successore nel Galaxy M36 .

. Infine, per chi proviene dal popolarissimo Galaxy A52s, l’upgrade ideale è rappresentato dal Galaxy A56, un modello che continua la tradizione di eccellente rapporto qualità-prezzo della serie A5x.

E voi? Avete ancora uno di questi smartphone? La fine del supporto software vi spingerà ad acquistare uno smartphone nuovo o attenderete?